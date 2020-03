ABIH/SE APRESENTA AO GOVERNO MEDIDAS PARA MINIMIZAR A CRISE NO SETOR

19/03/20 - 05:38:33

Durante solenidade realizada hoje à tarde, no Palácio dos Despachos, onde foi assinada a ordem de serviço para as obras da primeira etapa da orla sul, a ABIH-SE entregou para o governador Belivaldo Chagas, um ofício pontuando medidas necessárias para amenizar junto à rede hoteleira de Sergipe, os efeitos negativos das ações de prevenção ao coronavírus. Estavam representando a Associação, o presidente Antônio Carlos Franco Sobrinho, e a vice-presidente Daniela Mesquita.

No ofício, a ABIH-SE solicitou do governador a abertura de uma linha de crédito especial junto ao Banese para o setor; revisão do consumo mínimo contratado junto à DESO e programa de parcelamento; redução temporário do ICMS na conta de energia; apoio junto à Energisa na revisão de demanda contratada pela empresa e programa de parcelamento.

Os dirigentes reforçaram a importância das medidas fazendo um relato da difícil situação do setor hoteleiro no estado, com a queda drástica da ocupação e cancelamento das reservas. O governador ouviu atentamente o relato e se comprometeu a estudar cada ponto apresentado pela ABIH-SE, que vem acompanhando com preocupação os efeitos do coronavírus no setor.

Fonte e foto assessoria