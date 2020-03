ABIH-SE apresenta pauta emergencial para o prefeito Edvaldo Nogueira

19/03/20 - 15:50:36

Em reunião do Conselho de Desenvolvimento de Aracaju, com a presença do prefeito Edvaldo Nogueira, a ABIH-SE reforçou a necessidade de medidas fiscais para diminuir as consequências negativas no setor hoteleiro de Sergipe em virtude das restrições de circulação de pessoas para conter o avanço do novo Coronavírus.

A vice-presidente da ABIH-SE, Daniela Mesquita, apresentou duas pautas principais que foram encaminhadas por ofício ao prefeito: suspensão do parcelamento do IPTU e reprogramação do pagamento; e suspensão do ISS com reprogramação do parcelamento. Ela também solicitou uma ação junto aos colaboradores dos hotéis de vacinação contra a gripe, uma vez que eles são considerados grupo de risco, e um maior rigor dos órgãos de saúde na chegada das pessoas pelo aeroporto e rodoviária.

Edvaldo Nogueira ouviu atentamente as reivindicações e afirmou que irá analisar o pleito da ABIH-SE, retornando em breve. Ele mostrou-se sensível à situação do setor hoteleiro, que amarga uma enorme baixa na taxa de ocupação após a pandemia do COVID-19.

Por Ascom/ABIH-SE

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA