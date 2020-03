Capitão Samuel apela por proteção para os operadores de segurança pública

Na manhã de hoje, dia 19, um fato foi presenciado pelo deputado estadual Capitão Samuel na avenida Tancredo Neves, onde houve um acidente de trânsito, onde a polícia militar, agente de trânsito e o SAMU foram acionados e se fizeram presentes ao local.

Foi observado pelo parlamentar que os profissionais do SAMU estavam protegidos corretamente por máscaras, enquanto o policial militar e o agente de trânsito não as estavam utilizando, como se observa nas imagens.

Em virtude do fato presenciado, o Capitão Samuel apelou para que o Governo do Estado e as Prefeituras, disponibilizem o mais rapidamente possível, kits de proteção contra o coronavírus, com álcool em gel e máscaras, em quantidade suficiente e com a devida reposição, para os operadores da segurança pública, quais sejam, policiais e bombeiros militares, policiais civis e penais, agentes e guardas municiais, até porque um profissional deste infectado, deverá ficar afastado pelo menos 14 dias do seu trabalho, o que poderá acarretar numa fragilização na área da segurança pública, mas cujo o principal motivo, é preservar no nosso material humano, formados por abnegados e abnegadas profissionais que mesmo com uma pandemia, se expõem em prol da sociedade.

Por Anne Isabelle