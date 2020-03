Comissão de segurança do CONIVALES define prioridades para os municípios

19/03/20 - 05:32:01

Os membros da Comissão de Segurança do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) reuniram-se para dar encaminhamentos da utilização dos recursos de emendas parlamentares para a área de segurança dos municípios. Entre as pautas, o debate e deliberação do sistema de monitoramento a ser adquirido pelo CONIVALES e a definição do material a ser adquirido pelo Consórcio para as Guardas Municipais através de emenda parlamentar de autoria do senador Alessandro Vieira.

O superintendente do Consórcio, Marcos Barroso, apresentou a proposta de kits para o sistema de videomonitoramento dos municípios, cujo investimento é de R$ 1,656 milhão. Tanto a qualidade dos equipamentos como a composição dos kits foram elogiadas pelos integrantes da Comissão. Eles também destacaram que a proposta apresentada divide, de forma justa, os recursos de acordo com a população de cada município, sendo que a divisão foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, detalhou os materiais a serem adquiridos pelas Guardas Municipais, sugerindo que a emenda para esse fim, no valor de R$ 581.472,00, seja utilizada para a aquisição de uma caminhonete em cada município. A ideia, de acordo com ele, é possibilitar um melhor atendimento das ocorrências, inclusive em virtude da implantação do sistema videomonitoramento. Após o devido debate com a participação e opinião dos membros, a proposta foi aprovada para esse fim, devendo o veículo ter motor de pelo menos 135cv de potência.

“Avançamos em pontos importantes na forma de utilização dos recursos via emenda parlamentar. A nossa intenção é manter esse diálogo permanente através do Conselho, sempre decidindo de forma conjunta os investimentos, garantindo que os benefícios cheguem aos municípios de forma eficiente, atendendo às demandas e igualitária”, ressaltou Franklin Freire.

O procurador do CONIVALES, Edson Souza, também participou da reunião, tirando dúvidas jurídicas dos membros do Conselho.

ASCOM/CONIVALES