Coronavírus: Ipesaúde suspende consultas e cirurgias agendadas

19/03/20 - 06:15:15

O Ipesaúde informa que, em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS e Conselho Federal de Medicina (CFM), e do Decreto n°40.560 de 16/03/2020 do Governo do Estado de Sergipe, fica suspenso o atendimento administrativo presencial, como também as consultas, procedimentos e cirurgias eletivas já agendados em todas as unidades da capital e do interior, exceto nos casos oncológicos.

Para minimizar eventuais dúvidas e solicitar orientações gerais, a pessoa deve utilizar as plataformas digitais da autarquia, telefones 79.3226.2751 / 79.3226.2850 ou através do e-mail [email protected]

Lembramos ainda que os serviços de Pronto Atendimento (SPA) e Urgência Odontológica permanecem funcionando normalmente.

Fonte: assessoria do Ipesaúde