Coronavírus pode adiar ou até cancelar as eleições municipais de 2020!

19/03/20 - 06:00:43

Os efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus começam a serem sentidos no Brasil e as consequências já ocorrem de forma avassaladora! O mais grave, evidentemente, são as mortes já registradas de pessoas que foram contaminadas. Já são mais de 400 casos confirmados e, em Sergipe, até o fechamento desta coluna, eram seis registros. Outra consequência é o distanciamento das relações com o “confinamento” de pessoas, em especial crianças e idosos, em casas ou apartamentos.

As autoridades sanitárias orientam sair o mínimo possível e só procurar os hospitais sob forte suspeita de contaminação, mas muitas pessoas foram “pacientes” e decidiram promover uma verdadeira “caçada” pelo álcool em gel e outros medicamentos em farmácias, além de armazenarem alimentos não perecíveis, numa “corrida desesperada” em supermercados e mercearias. Aulas das redes públicas e privadas foram suspensas por 15 dias ou tempo indeterminado; universidades também seguiram a mesma lógica.

Em alguns órgãos públicos e empresas particulares os funcionários que têm compatibilidade estão produzindo seus trabalhos no estilo “home office”, sem contar que pessoas acima de 60 anos, gestantes e recém-operados também estão sendo liberados de seus serviços; agências de viagens, setores do turismo e companhias aéreas temem a “falência”; shoppings centers e supermercados operam com expediente reduzido e podem fechar por tempo indeterminado a qualquer momento; em algumas cidades há existe a determinação para o fechamento de academias e até do comércio.

O coronavírus chega de uma forma assustadora para destruir a economia e, em especial, os micro e médios empreendedores. Cinemas e teatros fechados; shows artísticos cancelados; bares e restaurantes esvaziados; jogos de futebol e dos demais esportes suspensos, com atletas dispensados. O impacto econômico de tudo isso virá, inevitavelmente, com muito desemprego! Eventos como a Copa América, o Mundial Interclubes e várias outras competições já foram transferidas para 2021. Os Jogos Olímpicos podem ser os próximos…

E com tanta coisa “parando” no País, com a economia no “alerta vermelho”, com o risco de desemprego assustador “batendo à porta”, com o temor da pandemia do Coronavírus fazer ainda mais vítimas, será que tem alguém pensando em eleições municipais? E como tem! Estarão em jogo mandatos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Quem tá dentro, quer continuar; quem tá fora, quer entrar! É o jogo democrático da eleição! E quem decide é o povo! Mas há ou não o risco de as eleições deste ano serem canceladas?

Para este colunista tudo dependerá das consequências do coronavírus! É preciso ver até onde essa pandemia vai e o tempo em que ela assustará os brasileiros; outro aspecto é o tamanho do “estrago” que ela deixará quando for embora! Olhando adiante, o “pós-Corona” vai rimar mais com reconstrução do que com eleição! Portanto, pré-candidatos, com ou sem mandato, não será surpresa se, mais para frente, a Justiça Eleitoral anunciar que, por conta do Coronavírus, pode adiar ou até cancelar as eleições municipais de 2020! Tudo ficaria para 21 ou até 22! Mandatos passariam para seis anos e teríamos uma eleição conjunta? Quem comecem os “jogos”… de interesses!

Veja essa!

Quem está no exercício do mandato, pode até não se pronunciar, mas o possível adiamento das eleições municipais representa “mais tempo” ou para correr atrás do prejuízo ou para se preparar para uma disputa. Em Aracaju, por exemplo, Edvaldo Nogueira (sem partido) seria um dos beneficiados…

E essa!

Por sua vez, a turma que não tem mandato ou que está se preparando há algum tempo para as eleições, não quer nem ouvir falar em adiamento. Temem que podem “perder o fôlego”, do ponto de vista financeiro. Sem contar que os partidos são inconstantes, ou seja, mudam a cada eleição, às vezes de acordo com o “humor” de seu mandatário.

Entenda

Quem hoje faz oposição a determinado grupo político de olho em uma prefeitura, por exemplo, se ocorrer o adiamento do processo eleitoral, até que um novo pleito ocorra em 2021 o “alinhamento político” pode ser completamente diferente, com uma mudança de cenário. “Pequenos partidos, grandes negócios”…

Mato Grosso I

Não custa lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na terça-feira (17) adiar a eleição para senador em Mato Grosso. A eleição estava marcada para 26 de abril e tinha sido determinada pelo tribunal para escolher o substituto da senadora Juíza Selma Arruda (Podemos-MT).

Mato Grosso II

Em dezembro, Selma Arruda teve o mandato cassado por suposta prática de caixa 2 e abuso de poder econômico. Ela contesta as acusações. A decisão do TSE foi tomada em meio às medidas para evitar a circulação e a aglomeração de pessoas e a transmissão do novo coronavírus. Ainda não há nova data para o pleito.

“Janela fechada”

No momento em que os bastidores da política entravam em “ebulição” com a abertura da janela eleitoral até o próximo dia 3, permitindo a troca de legenda de candidato a prefeito e a vereador, sem o risco de infidelidade partidária, o Coronavírus chegou com tudo e praticamente “fechou a janela”.

Exclusiva!

Há uma dificuldade muito grande para a realização de tratativas políticas neste momento. Um líder partidário de Sergipe entrou em contato com este colunista por telefone e revelou que suspendeu toda sua agenda de compromissos. Já um pré-candidato em Aracaju, também por telefone, revelou que teria um encontro com outras três pessoas sobre a eleição. O Coronavírus não permitiu. Reunião cancelada por tempo indeterminado…

Bomba!

O assunto corre “à boca miúda”, mas um empresário confirmou para este colunista que um grupo de comunicação do Estado está à venda. O titular deste espaço ficou surpreso com a notícia, mas assegura: os veículos estão atravessando um momento de séria dificuldade e a imprensa cada vez mais sucumbe! As redes sociais chegaram para ficar e a turma antiga não se preparou (autocrítica). Hoje o jornalismo tradicional corre atrás das redes…

Batalha perdida

Pegou muito mal a atitude (ou falta dela) do vereador de Aracaju, Thiaguinho Batalha, que ao colidir seu veículo contra outro carro, que estava suspostamente parado em frente ao Banese da Atalaia, sequer deu assistência ao outro condutor. Preferiu evadir-se do local e findou não sendo abordado pela autoridade policial em flagrante…

Vídeo denunciado

Apesar de o vereador ter se retirado do local, um irmão do outro condutor, que teria ficado desacordado dentro do veículo no momento do acidente, gravou um vídeo condenando a atitude e péssimo exemplo dado por Thiaguinho. O vídeo se propagou nas redes sociais rapidamente e o desgaste só aumentou…

No PDT

Thiaguinho está cotado para se filiar no PDT, acompanhando o prefeito Edvaldo Nogueira, onde deve disputar a reeleição. Ele é mais um dos casos dos vereadores, da atual legislatura na Câmara Municipal de Aracaju, que tem a vida pessoal exposta negativamente nas redes sociais, ou seja, é a turma que aparece mais pelas polêmicas do que pelo próprio mandato em si. Lamentável!

Outro lado

Os denunciantes acusam o vereador que teria, supostamente, ingerido bebida alcóolica e por isso decidiu sair do local do acidente. Este colunista não confirma e seria leviano sustentar essa acusação sem provas. A assessoria do vereador negou e explicou que Thiaguinho saiu do local “porque não estava se sentindo bem”. Setores da imprensa também veicularam que o veículo que estava sendo conduzido pelo vereador foi alugado para uso particular do mesmo e não tem qualquer vínculo com a Câmara Municipal de Aracaju.

Guerra das panelas I

A noite fria de quarta em Aracaju “esquentou” com o “panelaço” promovido por moradores de casas e apartamentos, de vários bairros, em protesto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. As “panelas gritaram” em vários Estados brasileiros; em seguida, veio a manifestação dos bolsonaristas que deram continuidade ao “embate” nas redes sociais.

Guerra das panelas II

No twitter há um “confronto” entre petistas e adversários do governo e defensores determinados do presidente. A Rede Globo “inovou” em seus dois noticiários noturnos: tanto o Jornal Nacional quanto o Jornal da Globo promoveram uma espécie de “medição” sobre quem bateu mais alto: o “Fora Bolsonaro” ou o “Fica Bolsonaro”. Seria cômico, não fosse trágico…

“Corona ao molho”

O problema é que o País atravessa um momento de absoluta turbulência com os riscos cada vez maiores do coronavírus. É natural que uma parcela da população esteja insatisfeita com tudo o que está acontecendo e tem todo o direito de cobrar do presidente. Mas essa “guerra de panelas” tem muito tempo para ser travada! O momento requer reflexão e zelo com a saúde. Não é hora de “torrar” o juízo”, mas de coloca o “coronavírus” no molho…

Alese I

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, através do seu presidente, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), anuncia medidas de prevenção ao coronavírus. Após reunião nessa quarta-feira (18) com o diretor-geral da Casa, Roberto Bispo; o diretor de Comunicação, Marcos Aurélio Costa; e com os demais diretores e parlamentares, ficou estabelecida a suspensão do acesso de pessoas ao prédio da Alese, exceto de parlamentares e demais servidores da Casa.

Alese II

Também ficou estabelecido pela Mesa Diretora que a partir de agora somente ocorrerão as sessões ordinárias deliberativas, em que ocorrem as votações, ou seja, atividades em plenário somente devem ocorrer na próxima quarta-feira (25), com as mesmas restrições, inclusive para assessores dos parlamentares.

Luciano Bispo I

Em nome do Poder Legislativo, o presidente Luciano Bispo comunica a imprensa e à sociedade em geral que, para qualquer necessidade povo sergipano, a Alese manterá ativos seus canais de comunicação e sua Ouvidoria para o atendimento à população. Os deputados e deputadas também estão disponibilizando suas assessorias via seus canais de comunicação.

Luciano Bispo II

“Vamos seguir as orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde. A Assembleia Legislativa tem um compromisso com o povo sergipano e vai seguir trabalhando e conscientizando a sociedade. O momento é de reflexão e zelo com a saúde. Não é necessário pânico. E seguindo essas orientações, temos que preservar a integridade de todos, inclusive dos nossos servidores e colaboradores”, pontua o presidente Luciano Bispo.

Tobias Barreto I

O juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tobias Barreto, Daniel Leite da Silva, publicou uma portaria onde dispõe sobre medidas de prevenção ao coronavírus, como a suspensão de todas as audiências e sessões de júri, entre os dias 17 e 27 de março.

Tobias Barreto II

O magistrado ainda acrescentou que o atendimento presencial ao público, celebração de casamentos e a obrigação de apresentar-se em juízo para justificar atividades em razão de medidas cautelares, protetivas, surcis, regime aberto ou situação análoga também foram suspensas pelo mesmo período.

Unidos em Asa Branca

A quadrilha junina Unidos em Asa Branca, reconhecendo o momento atípico neste Pré-São João com o Corona Vírus, informa em nota que, preservando o bem maior do ser humano que é a vida, decidiu suspender temporariamente todos os ensaios dos quadrilheiros, pelo menos até o final de Março, ou enquanto o problema persistir. Os meses que antecedem o período junino são marcados por ensaios e muita dedicação dos integrantes. Há uma preocupação de todos com o avanço do vírus no Mundo, em especial, aqui em Sergipe.

Prêmio Tribuna adiado

Também por conta do avanço do Coronavírus, o diretor-geral da Rede Luppa, Eduardo Lima, comunica o adiamento do 1º Prêmio Regional Tribuna do Interior, que seria realizado no próximo dia 28. A nova data será confirmada em breve, assim que a ameaça do vírus estiver sob controle dos órgãos de vigilância. O evento será realizado no salão da CDL no município de Nossa Senhora das Dores.

Revista Somese

Devido o risco de contágio pela pandemia causada pelo coronavírus, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) comunica o cancelamento do coquetel de lançamento da edição nº 153 da Revista Somese que aconteceria nesta quinta (19). Em breve a diretoria anuncia uma nova data. Nesta edição a publicação traz na capa o médico Francisco Guimarães Rollemberg, numa homenagem pelos 60 anos dedicados à Medicina.

Alô Socorro!

Na última sessão ordinária presidida pelo vice-presidente, vereador Carlos Cunha, a Câmara de Nossa Senhora do Socorro aprovou, por unanimidade, o pedido do Poder Executivo, apresentado pelo líder do governo municipal, vereador Eliel Felipe, em adotar o regime de urgência na apreciação da matéria que trata sobre a permuta de um terreno do município para iniciar a obra que dá acesso ao conjunto habitacional com mil casas que serão entregues aos socorrenses contemplados.

Prioridade

A matéria foi colocada em discussão e em seguida em votação. Todos os vereadores presentes na sessão votaram a favor do regime de urgência. A propositura do prefeito padre Inaldo terá o rito regimental obedecido, mas terá prioridade por se tratar de uma matéria que requer apreciação e deliberação em caráter de urgência.

SETRANSP I

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) comunica que o serviço de transporte público coletivo continua circulando normalmente, e anuncia algumas medidas que estão sendo desenvolvidas pelo setor nesse período de prevenção contra o CoronaVírus.

SETRANSP II

“Reforçada a rotina de limpeza de toda frota de ônibus; Reforçada a rotina de limpeza dos Terminais de Integração; Higienização extra nos ônibus em terminais de maior circulação; Realização de treinamentos dos motoristas e cobradores sobre as formas de prevenção e orientação aos passageiros; Realização de campanha de conscientização está sendo feita nas redes sociais, sites, jornais e emissoras de rádio; Está sendo feita a afixação de catarzes nos ônibus e em terminais com orientações de higienização das mãos e outras prevenções; Serão disponibilizados sabonetes nos banheiros dos Terminais;

Alô Amparo!

O prefeito de Amparo de São Francisco, depois de passar quase quatro anos sem pagar o piso dos professores da rede municipal, e deixar a comissão sindical esperando por 02h30, disse que não vai realizar uma proposta favorável ao pagamento do piso por causa do Coronavírus.

Dois pra mim…

Só que enquanto o prefeito vai jogando a culpa no vírus que foi detectado em dezembro, que se alastrou em Janeiro e virou pandemia em fevereiro, os proventos da secretária de Assistência Social passaram no mês de Janeiro de R$ 3.300 para R$ 7.700; a mesma coisa ocorreu com a secretária de Saúde: no mês de Fevereiro os proventos passaram de R$ 3.300 R$ 7.700. E agora, senhor prefeito? Qual o “problema” do coronavírus com os professores de Amparo? Para aumentar os salários das auxiliares, qual a justificativa?

Olha ele aí!

O presidente nacional do PTC, Daniel Tourinho, ligou para o empresário Laurinho Menezes para lhe fazer o convite a filiar-se ao partido. Tourinho reforçou a importância da filiação como parte de um projeto de pré-candidatura de Laurinho a prefeito de Aracaju. O convite foi acompanhado do presidente estadual do PTC, João Nascimento.

João Nascimento

Segundo Nascimento, que abonou a ficha de filiação, o partido buscará em 2020 atuar em municípios estratégicos no país, e com nomes que representem uma novidade na disputa, com experiência e qualificação para o cargo. “Sergipe conhece a pessoa de Laurinho. Sabe da sua experiência e o que ele já enfrentou para manter suas empresas, negócios e os milhares de empregos que gerou. Contribuiu com projetos políticos, sofreu injustiças e agora é o momento dele mesmo colocar seu nome como uma opção viável aos eleitores de Aracaju. O PTC tem muito a crescer com a sua pré-candidatura”, destacou o presidente estadual.

Laurinho Menezes

Satisfeito e até surpreso com o convite, Laurinho conversou com a família e amigos antes de tomar a decisão. Ele aceitou filiar-se ao PTC após uma conversa com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa, partido ao qual estava filiado. “Sei que o desafio é grande, mas com a boa política é possível contribuir com o desenvolvimento de uma cidade e da sua gente. Aracaju tem um potencial enorme e precisa de uma gestão que tenha visão de futuro. Vamos aprofundar o debate e viabilizar um projeto viável para a nossa capital”, afirmou Laurinho.

Fala Paulo Márcio!

O delegado de Polícia e pré-candidato a prefeito de Aracaju, Paulo Márcio desabafa nas redes sociais dizendo que “Policiais civis abandonados à própria sorte”. “Com exceção daqueles que conseguiram comprar com recursos próprios e enquanto havia estoque nas farmácias, a maioria dos policiais civis está trabalhando sem qualquer tipo de proteção. Na Polícia Militar, felizmente, a distribuição de máscaras e álcool em gel começou a ser feita na tarde desta quarta-feira, em todas as unidades da capital e interior”.

CRA/SE

O Presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), Adm. Sidney Vasconcelos Andrade, por conta do Coronavírus comunica que o atendimento presencial ao público estará SUSPENSO no período de 18 à 31 de Março, podendo ser prorrogado, com avaliação atualizada do quadro de proliferação do COVID-19. Todos os funcionários estarão disponíveis, atendendo a todas as demandas online, por meio da utilização das ferramentas de TI (Sistema Implanta, e-mail) e canais de comunicação (site, redes sociais e telefones e whattsApp).

Avosos I

O presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo, reuniu a equipe da instituição para discutir a pauta Coronavírus (Covid-19) e já adotar as medidas de segurança em prol dos assistidos pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer que estão em tratamento e fora dele, bem como voluntários e funcionários da instituição. “Devido à baixa imunidade de nossos assistidos, adotamos diversas medidas de segurança, sem deixar de garantir um atendimento para os casos urgentes”, informa o fundador.

Avosos II

As medidas adotadas seguem as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), ao anunciar a pandemia do Coronavírus. “Iremos adotar certas medidas inicialmente pelo prazo de 15 dias e, a depender do quadro no nosso Estado, iremos nos adequando às novas orientações locais. É um momento de crise e devemos ficar unidos em pensamento para que a saúde mundial seja reestabelecida”, pontua Wilson Melo.

Avosos III

Assim, ficam suspensas: visitas rotineiras à sede da Associação dos Voluntários a Serviço de Oncologia em Sergipe; Curso para novos voluntários; atendimentos que não sejam caracterizados pelo médico como urgentes por parte da Equipe Multidisciplinar; atividades voluntárias no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e na Casa Tia Ruth de Apoio. “Teremos uma equipe de plantão, sobreaviso, para entrega de cestas básicas e remédios em dias determinados pelo Setor de Serviço Social da Avosos. Serão permitidas hospedagens na Casa Tia Ruth de Apoio de pacientes em tratamento que sejam caracterizados pelo médico como urgentes”.

Doações

“A entidade disponibiliza o telefone/whatsapp (79) 99145-1333 para quaisquer dúvidas e solicitações dos acompanhantes de nossos assistidos”, destaca o voluntário.Durante este período, quem desejar fazer alguma doação para a Avosos deve realizar transferência bancária. Ainda segundo informações de Wilson Melo, foi suspensa também a abertura do Ambulatório de Triagem para casos suspeitos de câncer infantojuvenil, conforme divulgado anteriormente que seria no próximo mês de abril.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]