Edvaldo Nogueira pode decretar fechamento dos shoppings já a partir de sábado

19/03/20 - 19:54:16

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, vai se reunir nesta sexta-feira (20) pela manhã, com o Comitê de Operações Emergenciais que trata sobre medidas de combate à expansão do Coronavírus na Capital sergipana. Um dos assuntos em pauta é o fechamento de todos os shoppings a partir de sábado (21), par proteger quem circula nesses centros comerciais, bem como empresário e funcionários das lojas.

Segundo informação de um dos empresários com lojas nos shoppings, a maioria dos lojistas defende o fechamento do Riomar e dos Jardins e apenas cinco proprietários querem manter seus estabelecimentos comerciais aberto. Disse ainda que algumas franquias já fecharam as portas, atendendo a orientação da matriz em São Paulo: “até as âncoras estão solicitando o fechamento.

Até o momento a empresa que que administra os shoppings, a JCPM (José Carlos Paes Mendonça) não se manifestou pelo fechamento e silencia em relação a esse movimentos dos lojistas. Segundo um dos empresários, a JCPM não quer perder alugueis e nem condomínios, “mesmo com a situação de calamidade pública em relação ao coronavirus”.

Nesta quinta-feira (19) percebeu-se uma redução na frequência de pessoas circulando pelos corredores dos shoppings, assim como nas praças de alimentação. Também os estacionamentos tinham poucos veículos, num sinal de que a população está recusando comparecer a locais que haja muita gente transitando.