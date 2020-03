Fames divulga as ações para o enfrentamento ao COVID-19

19/03/20 - 08:12:23

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) se mantém vigilante na luta contra o novo coronavírus. “Essa, aliás, é uma luta de todos. Desde o início estamos à disposição dos gestores para auxiliá-los em medidas de enfrentamento que contenham a pandemia”, frisou o presidente da Fames, Christiano Cavalcante.

No seu papel de somar esforços aos municípios, a fames solicitou apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que de prontidão estará realizando nesta manhã uma reunião por locais específicos com o governador Belivaldo Chagas, prefeitos, secretários de saúde e equipe de pandemia do governo.

Cavalcante afirma a importância dessa parceria do Governo com os municípios. “Estamos vivendo uma crise. As medidas estão sendo tomadas junto aos governos estadual e federal, e sob as bênçãos de Deus e com a nossa união iremos vencer esta luta”.

Por Yslla Vanessa/ Ascom Fames