FRONTEIRAS COM PAÍSES VIZINHOS TERÃO RESTRIÇÕES, DIZ JAIR BOLSONARO

19/03/20 - 10:00:05

Até agora, a única restrição foi feita na fronteira com a Venezuela

da Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (18) que o governo deve editar uma nova portaria interministerial para restringir a circulação de pessoas na fronteira do Brasil com os demais países sul-americanos, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Até agora, a única restrição foi feita na fronteira com a Venezuela, em Roraima.

“Venezuela é mais importante porque lá o pessoal está fugindo da fome, da miséria e também de uma ditadura instalada. E a gente tem pena, mas não podemos arriscar”, disse o presidente na entrada do Palácio do Alvorada, residência oficial. “Estamos ultimando, para a gente pegar os demais outros países, vamos fazer o possível para conter a entrada de pessoas”.

Segundo Bolsonaro, não é simples conter o fluxo de pessoas, já que as fronteiras entre os Brasil e os demais países facilita a circulação. “Uruguai e Paraguai são fronteiras secas, são várias cidades que quase não tem fronteira, é uma linha imaginária”, disse.

Mais cedo, o presidente disse que a disseminação do novo coronavírus no Brasil preocupa o governo, mas pediu o empenho da população para seguir as orientações das autoridades e evitar o clima de pânico no país.