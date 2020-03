IML DIVULGA MEDIDAS QUE SERÃO ADOTADAS PARA CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS

19/03/20 - 05:01:32

Os atendimentos ao público externo estão suspensos pelo período de 15 dias

A diretoria do Instituto Médico Legal (IML) divulgou na tarde desta quarta-feira, 18, medidas que serão adotadas para a contenção do Coronavírus. Com isso, todos os atendimentos ao público estão suspensos, com exceção de perícias necroscópicas e exames de constatação de violência sexual, cujo fato tenha ocorrido nas últimas 24 horas. Dentre as ações adotadas, também há alteração no atendimento aos custodiados e no trabalho dos servidores.

Segundo Victor Vasconcelos Barros, diretor do IML, as mudanças tem como objetivo diminuir o risco de contágio dos servidores e da população. “Com essas mudanças, nós pretendemos diminuir o contato do servidor com o vírus, ao mesmo tempo em que estamos facultando ao servidor maior de 60 anos o trabalho domiciliar. Esperamos que a pandemia acabe o mais rápido possível para que possamos voltar à normalidade”, reforça o diretor.

Dentre os procedimentos adotados, está a remarcação das perícias previamente agendadas e o Instituto procederá o contato telefônico informando a nova data. Para as vítimas de lesão corporal, DPVAT e perícias que não se enquadrem às unidades hospitalares para solicitar relatório médico das lesões.

Para mais informações sobre as instruções, acesse aqui.