Jackson declara apoio a Edvaldo

19/03/20 - 00:01:35

Diógenes Brayner – [email protected]

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) teve uma demorada [“e proveitosa”] conversa com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, na tarde de ontem. Dessa vez foi diálogo definitivo em relação ao pleito de outubro. JB foi direto ao assunto e, sem rodeios, declarou apoio à sua reeleição. Edvaldo comemorou, embora deixasse claro que não teria dúvida dessa participação importante para continuidade do seu mandato. Jackson vai levar amigos, familiares e pessoas vinculadas politicamente a ele. Foi um momento decisivo para o bloco que JB e Edvaldo integram há anos.

Durante o bom papo, que teve um tom de descontração depois do anúncio do apoio, o ex-governador pediu a Edvaldo Nogueira que ajudasse a montar a chapa de vereador do MDB, ainda em formação. O prefeito vai se empenhar para que a sigla eleja uma bancada na Câmara Municipal, o que, naturalmente, o fortalece em caso de sua permanência à frente da administração municipal. Uma coisa Jackson deixou bem claro: não fará críticas ao pré-candidato do PT, ex-deputado Márcio Macedo.

Durante a conversa, Jackson Barreto também definiu posição sua posição: “o projeto que o ex-presidente Lula abraçar em 2022, será com esse que eu vou”, disse. Não houve qualquer contestação do prefeito, que também jamais esteve em lado oposto ao do ex-presidente, mesmo que neste momento evite falar sobre projetos futuros.

Em todo esse período que se manteve em silêncio, refletindo sobre as eleições próximas, o ex-governador Jackson Barreto não teve nenhuma conversa com membros do PT, mesmo que tenha recebido telefonemas do senador Rogério Carvalho, da vice-governadora Eliane Aquino, do próprio Marcio Macedo, e do presidente estadual do PT, deputado João Daniel.

Jackson Barreto demonstra mágoas ao lembrar que o PT “não teve o menor gesto comigo durante a campanha ao Senado”, quando estavam juntos em uma mesma chapa majoritária. “Não perdi a eleição em 2018 por causa disso, mas sempre prestigiei o PT durante meu Governo”. JB lamenta e diz que esperava reciprocidade, mas que não houve um único gesto. Isso o deixou triste, porque sempre esteve com o PT e ao lado do ex-governador Marcelo Déda e do ex-senador José Eduardo Dutra.

Mas Jackson considera que tudo passou e há necessidade de pensar no futuro com o pleito deste ano e um projeto para 2022, que dê continuidade ao trabalho que se realiza já há algum tempo. Além disso, JB sempre esteve ao lado de Edvaldo – a recíproca é verdadeira – e não poderia ficar fora de uma aliança política que não perdeu o rumo e mantém o time.

Quem também comemorou foi Carlos Cauê, mediador de todas as conversas, que trabalhou para que esse apoio fosse fechado definitivamente. E aconteceu…

Corona em Pacatuba

O prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins, informou um caso de suspeita de uma pessoa com coronavírus no município.

*** A suspeita chegou do Rio de Janeiro há oito dias, onde participou de uma festa e está com todos os sintomas.

*** Ela está em casa e o prefeito diz que adotou todas as providências, “dentro das nossas condições e seguindo orientações dos órgãos de saúde”.

Ampliação da orla

O governador Belivaldo Chagas (PSD) assinaria, ontem, a ordem de serviços para adequação do primeiro trecho da orla Sul, em um restaurante com a presença do trade.

*** A orla Sul vai ampliar a já existente na praia de Atalaia, até à praia de Aruana.

*** Por precaução, em razão do coronavirus, Belivaldo autorizou o início da obra em solenidade fechada, no Palácio dos Despachos.

Aeroporto preocupa

O governador Belivaldo Chagas está preocupado com o desembarque no aeroporto de Aracaju. Até o momento a Infraero e a Vigilância Sanitária não montaram nenhuma estrutura para avaliação dos passageiros que chegam.

*** Um grupo que veio de Orlando (nos EUA) desembarcou em Aracaju sem que se submetesse a qualquer procedimento sobre o coronavirus.

*** Foi exatamente em um desses passageiros que o exame do coronavírus deu positivo.

Clima de pânico

A população está indo às compras para armazenamento de alimentos, produtos de limpeza e remédios. A maioria amedrontada com a expansão do coronavírus.

*** As farmácias estão lotadas e alguns medicamentos para gripe já estão em falta. O clima, à primeira vista, é de pânico.

Cuidados pessoais

A maioria dos taxistas circula usando máscaras cirúrgicas e com o ar-condicionado dos veículos desligados. Os frentistas de postos de gasolina também estão de máscaras.

*** Funcionária de uma rede de farmácias, grávida e sem proteção, chorava porque não havia máscara para usar. Um cliente lhe cedeu uma para uso no trabalho.

Visitas agendadas

O escritório de apoio do senador Rogério Carvalho (PT), em Sergipe, vai receber apenas visitas agendadas através de telefones ou WhatsApp.

*** A decisão foi tomada em razão da pandemia de coronavirus, atendendo às recomendações de órgãos oficiais da Saúde.

Mitidieri está novo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) está bem de uma gripe que o acometeu. “foi apenas uma virose mais forte. Mas já estou novo”!

*** – Nesses tempos de Coronavírus, temos que nos resguardar. Inclusive fiz o teste deu negativo, graças a Deus, disse aliviado.

Brilhante quadro

O advogado Pedrinho Barreto disse ontem que a possível entrada do empresário Milton Andrade no PL, não há qualquer objeção do Diretório Estadual.

*** Pedrinho acha que “Milton oxigena como mais um brilhante quadro”.

Vai de Daniele

A entrada de Milton Andrade (ex-Novo) no Partido Liberal significa que um “blocão” de oposição não contará com esta sigla para as eleições a prefeito de Aracaju.

*** Milton segue orientação do senador Alessandro Vieira e apoia a candidatura da delegada Daniele Garcia.

Amorim concorda

O presidente estadual do PL, Edvan Amorim, foi consultado pela Direção Nacional sobre a filiação de Milton Andrade e o comando do Diretório Municipal de Aracaju.

*** Respondeu que não tinha interesse na Capital e que não haveria problema o PL ser entregue a Milton: “ele vai fazer o que quiser com o diretório, sem nenhum obstáculo”.

*** Edvan só teria interesse caso André Moura ou Eduardo Amorim quisessem disputar a Prefeitura de Aracaju: “mas os dois estão distantes dessa pretensão”.

Sobre creches

O presidente municipal do PT, Jefferson Lima, pré-candidato a vereador, defende que a prefeitura de Aracaju distribua cestas básicas para os alunos de creches municipais.

*** Diz que muitos alunos fazem cinco refeições por dia nas escolas e admite que esta medida servia também para que as pessoas fiquem em casa e evitem esse pico de disseminação do coronavírus.

Márcio apreensivo

Pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT) diz que está acompanhando, com apreensão, o que pode acontecer com o País neste momento de pandemia do coronavírus.

*** – A questão econômica é preocupante, porque não há medidas que possam atender aos mais pobres e aos pequenos empresários, disse.

Panelaço em Aracaju

A maioria dos bairros de Aracaju promoveu o panelaço do “fora Bolsonaro” de forma intensa. Nos bairros Jardins, 13 de Julho, Aeroporto e São José a gritaria foi grande em protesto contra o que faz o presidente.

*** No bairro Jardins, em um apartamento de frente para o outro, houve troca de xingamentos. Bolsonaristas gritavam “Lula ladrão!” E lulistas respondiam: “Bolsonaro vagabundo!”

Jackson participa

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) participou do panelaço do “Fora Bolsonaro”, da varanda de sua casa, na Atalaia.

*** Quando viu o barulho do “bate panela” nos prédios próximos, JB não se conteve e participou ativamente do protesto.

Um bom bate papo

Colocar máscara – Rogério Carvalho diz que a habilidade do Bolsonaro ao colocar a máscara é semelhante à que o governo dele apresenta para enfrentar uma pandemia!

Bate panelas – Pela primeira vez Aracaju bateu panelas, mesmo em Governos anteriores. Inclusive bairros de classe média alta apelaram para o “Fora Bolsonaro”.

Conversas param – As conversas políticas foram reduzidas, principalmente em razão do coronavírus. Também pela complicada formação de chapas para vereador.

Sobre André – Político sem mandato, mas de boa penetração junto ao povo, admitiu que “foi mau para Sergipe o ex-deputado federal André Moura não ter sido eleito”.

Muito confusa – Pinta como confusa a formação dos blocos que vão disputar as eleições para prefeito em outubro. Edvaldo mantém uma boa performance.

Liene Oliveira – Falta de noção dessas pessoas, estamos no momento em que o inimigo é o coronavírus, fica essa palhaçada de bater panelas.

Robson Nascimento – A minha vizinha não gostou muito do meu panelaço. Disse que ia reclamar ao síndico. Bobinha! Eu sou o síndico.

Por Bolsonaro – Segundo o portal Metrópoles, panelaço a favor de Bolsonaro também foi registrado em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Vai se filiar – O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, ainda não decidiu pelo partido, mas garante que vai se filiar em uma legenda no sábado.