MÉDICO CHAMA ATENÇÃO DO GOVERNADOR E DO PREFEITO E ALERTA SOBRE O CORONAVÍRUS

19/03/20 - 17:40:40

O médico Ricardo Scandian de Melo, divulgou nesta quinta-feira (18), uma carta pública ao governo do estado e ao prefeito de Aracaju, onde explica a gravidade da pandemia do coronavírus, e diz que “infelizmente muitos perecerão”.

O médico Ricardo Scandian faz ainda um alerta e aproveita para pedir ao governador e ao prefeito de Aracaju, que adquiram os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e aproveita para deixar um aviso: “Ninguém está livre da possibilidade de ser infectado pelo Coronavírus, principalmente devido ao seu relativamente grande período de incubação”.

Em suas explicações sobre ao atendimentos, Ricardo informa que serão necessários a aquisição do mínimo de 30 mil unidades completas de EPIs por mês”.

Veja na íntegra

Carta pública ao governador de Sergipe e ao Prefeito de Aracaju, Srs. Belivaldo Chagas e Edvaldo Nogueira

Senhor Governador, senhor Prefeito,

Muito provavelmente, estamos no início daquele que os sanitaristas consideram o maior desafio da Saúde Pública Brasileira, talvez até mais grave do que foram a epidemia de cólera, em meados do século XIX, e a Gripe Espanhola, de 1917-18, que inclusive vitimou o então Presidente da República, Rodrigues Alves.

Da mesma forma, o COVID-19 ameaça toda e qualquer pessoa, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Ninguém está livre da possibilidade de ser infectado pelo Coronavírus, principalmente devido ao seu relativamente grande período de incubação. Assim, grande parte da população será contaminada. Infelizmente, muitos perecerão.

Nesse sentido, venho, em nome dos médicos, enfermeiros, fisioterapêutas, policiais e demais profissionais do Estado de Sergipe, envolvidos no atendimento aos pacientes infectados pelo Coronavírus, solicitar a Vossas Excelências a imediata aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a segurança desses profissionais, pelo Destino escalados para o confronto contra esse gigantesco desafio.

Não vamos recuar um milímetro em nossas obrigações profissionais, prontos que estamos para o enfrentamento aberto dessa doença silenciosa, avassaladora, que não apenas ameaça nosso povo, mas também nossa economia e as inúmeras conquistas sociais da nossa Sociedade, duramente adquiridas em décadas de luta social, hoje patrimônio imaterial da nossa poderosa Nação.

Lembro aos Senhores, contudo, que Profissionais de Saúde doentes ou mortos não podem prestar assistência à população, da mesma forma que Policiais doentes ou mortos não nos protegerão.

Portanto, solicitamos a aquisição do mínimo de 30 mil unidades completas de EPIs por mês, durante todo o período que perdurar essa terrível epidemia, com as específicações técnicas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS).

Paralelamente, nós, médicos de Sergipe, imploramos aos Senhores, especialmente nesse grave momento de crise, a necessidade, também imediata, de expansão do número de leitos de Terapia Intensiva (UTI), devidamente equipados, chegando-se ao número mínimo e perene de 3.000 (três mil) leitos, até a decretação, pelas autoridades sanitárias nacionais, do fim da epidemia do COVID-19 em nosso País.

Os médicos do Estado de Sergipe, discípulos de Augusto Leite, apresentam-se, neste momento de grave crise, para a luta aberta, franca, preparados que fomos e estamos para essa guerra real. Deixaremos cravada, para sempre, na História da Sociedade Sergipana, nossa marca absoluta de competência, bravura e devoção.

Respeitosamente,

Ricardo Scandian de Melo,

Médico,

Representante do Estado de Sergipe no Conselho Federal de Medicina – CFM