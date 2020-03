PC INICIA ENTREGA DE ÁLCOOL EM GEL E DE LIMPEZA EM DELEGACIAS DO ESTADO

19/03/20 - 13:16:52

As delegacias da capital e do interior já podem pegar sabonete líquido no Setor de Logística da SSP

A Polícia Civil informa que editou nesta quarta-feira, 18, a Portaria 04/2020, para disciplinar os procedimentos internos de prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19) em todas as delegacias de Sergipe. A portaria está em consonância com todas as medidas recomendadas pelos órgãos sanitários do Brasil.

O documento suspende atendimentos menos graves por 15 dias e restringe a circulação de público nas delegacias para os casos mais graves. A ideia é diminuir a quantidade de pessoas, visando proteger à saúde dos policiais e da população. Além de informar quais são as medidas individuais que devem ser adotadas pelos servidores policiais para se protegerem do Coronavírus. A Delegacia-Geral salienta que está realizando parcerias com outros órgãos públicos para adquirir produtos de proteção de individual.

Devido à alta demanda, os materiais sumiram do mercado e as empresas do ramo não têm condições de atenderem a grande procura registrada em todo o país. Em virtude disso, de forma emergencial, a Delegacia-Geral conseguiu junto a Secretaria de Estado da Saúde, dezenas de litros de álcool em gel e o material começou a ser entregue ainda na noite desta quarta-feira, 18.

As primeiras unidades a receberem o produto foram a Coordenadoria de Polícia Civil da Capital e do Interior, Departamento de Atendimentos aos Grupos Vulneráveis (DAGV) e CORE. Nesta quinta-feira, 19, um novo carregamento será disponibilizado na Central de Flagrantes e Delegacias Plantonistas do interior, além dos Departamentos e unidades que têm presos custodiados.

A delegada-geral, Katarina Feitoza, informa, ainda, que um carregamento de máscaras, luvas e álcool em líquido para limpeza de mesas, computadores e materiais de trabalho dos policiais será disponibilizado o mais rápido possível. Outra opção, considerada de grande eficiência pelos médicos, é a lavagem constante de mãos. ”Todas as unidades policiais do Estado já podem passar no Setor de Logística da Secretaria de Segurança Pública e pegar uma quantidade suficiente de sabonete em líquido. A ideia é disponibilizar todos os produtos necessários que ajudem no combate a pandemia”.

Nesse período, as pessoas que precisarem fazer boletins de ocorrências podem procurar à Delegacia Virtual no site www.portalcidadao.ssp.se.gov.br.

Fonte e foto PC