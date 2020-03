PC LOCALIZA LABORATÓRIO DE REFINO DE DROGA E PRENDE HOMEM EM ITABAIANA

19/03/20 - 14:40:20

Cerca de mil pinos foram apreendidos em uma casa do conjunto Luiz Gonzaga

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam Thiers Marlon Ribeiro Souza, de 30 anos de idade, pela prática de tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante uma operação que localizou uma casa que estava servindo como laboratório de refino de drogas no conjunto Luiz Gonzaga, em Itabaiana, na tarde dessa quarta-feira, 18.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, a investigação foi iniciada a partir de denúncias anônimas. No local, foram encontradas uma prensa hidraúlica, cerca de mil de pinos para acondicionamento de drogas, meio quilo de cocaína, além de materiais para embalagem e comercialização assim como substâncias químicas para aumentar o volume dos entorpecentes.

O suspeito já tinha outras duas passagens pela polícia pela prática de latrocínio. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil reitera que informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

