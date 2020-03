Pesquisa realizada pelo Instituto França aponta liderança de Diógenes Almeida

19/03/20 - 13:06:45

Pesquisa realizada pelo Instituto França no município de Tobias Barreto mostra que, no atual momento, o prefeito Diógenes Almeida está na liderança na disputa eleitoral. O gestor tem praticamente o dobro das intenções de voto do seu principal oponente.

O levantamento, que está registrado no TRE com o número SE-00602/2020, foi feito nos dias 12, 13, 14 e 15 de março, junto a 500 eleitores residentes na sede e nos povoados. O índice de confiabilidade é de 95% e a margem de erro amostral máxima de 3,0%.

CONFIRA OS NÚMEROS:

Resultado espontâneo:

Diógenes Almeida 34,4%

Dilson de Agripino 11,5%

Cezar Prado 1,2%

Gal de Filó 0,4%

Magno Araújo 0,4%

Babudinho 0,2%

Antônio Nery 0,2 %

Beta 0,2%

Nenhum/Branco/Nulo 12,1%

Não sabe/indeciso 39,3%

Resultado induzido:

Diógenes Almeida 40,4%

Dilson de Agripino 20,9%

Cezar Prado 9,4%

Gal de Filó 8,8%

Magno Araújo 4,7%

Antônio Nery 2,3%

Beta 1,6%

Nenhum/Branco/Nulo 5,9%

Não sabe/indeciso 5,9%

CONFRONTO DIRETO:

Diógenes Almeida 54,9%

Dilson de Agripino 34,4%

Nenhum/Branco/Nulo 5,7%

Não sabe/indeciso 4,9%

A pesquisa também avaliou o desempenho da administração do prefeito Diógenes Almeida. Considerando o percentual de pessoas que a avaliaram como ótima (19,3%) e boa (41,8%), sendo que 25,8% a consideram regular, o índice de aprovação da gestão municipal é de 74%.

O Instituto França também perguntou qual dos dois deputados estaduais, com base em Tobias Barreto, mais trabalha pelo município. Diná Almeida, esposa de Diógenes, ficou em primeiro com 45,3%. Dilson de Agripino obteve 24%. Nenhum deles: 10,5%; Não sabe/não opinou: 20,3%.