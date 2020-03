PM INICIA A DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS E ÁLCOOL EM GEL PARA AS UNIDADES

19/03/20 - 06:26:21

O Comandante-Geral da PMSE, Coronel Marcony, esteve pessoalmente na quarta-feira (18) na sede da Secretaria de Estado da Saúde, situada na avenida Augusto Franco, para aquisição de máscaras e álcool em gel para distribuir com a tropa da capital e interior.

A distribuição já começou e alcançará dentro em breve todo o estado.

Com informações da PMSE

Matéria do blog Espaço Militar