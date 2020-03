Prefeitos e secretários serão orientados como combater o coronavírus

19/03/20 - 11:36:11

O Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, e gestores da SES, reúne neste momento, no auditório do Centro Administrativo, prefeitos e secretários de Saúde dos 75 municípios sergipanos. As reuniões serão divididas em três blocos, respeitando o decreto governamental de restrição em até 50 pessoas em ambiente fechado.

O encontro tem como objetivo apresentar aos gestores municipais o panorama da Covid-19 no Estado e no Brasil, as ações da secretaria de Estado da Saúde, orientações e o papel de cada município no enfrentamento ao Coronavírus.

Na última quarta-feira, 18, o MP voltou a cobrar o Plano de Contingência de cada um dos 75 municípios. Cada promotor estará cobrando do Executivo municipal, passível de punição e multa.

Fonte: SES