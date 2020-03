Prefeitura de Socorro oferece emissão da certidão negativa online

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro por meio do setor de Tributos, passa a oferecer a partir dessa quinta-feira, 19, o serviço de emissão da certidão negativa de forma online. O documento serve para atestar que o munícipe não tem pendências com outros impostos.

Com ela também, os prestadores de serviços que pagam mensalmente os encargos de suas funções comprovam que estão em dia com o ISS (Imposto sobre taxa de serviço).

A emissão da certidão negativa online facilita para os contribuintes socorrenses que não precisarão ir até a sede administrativa para fazer um serviço que agora pode ser feito de casa, do trabalho, ou mesmo pelo celular através do site oficial da Prefeitura.

A certidão já pode ser emitida através do link: https://bit.ly/2U0X75m