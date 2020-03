Sebrae amplia atendimento ao público no ambiente digital

19/03/20 - 14:14:42

Em virtude do avanço do Coronavírus e preocupado com a saúde de seus clientes e colaboradores, o Sebrae suspendeu os cursos, eventos e o atendimento presencial até o dia 31 de março em sua sede e Escritórios Regionais. Para garantir a oferta de orientações aos empreendedores, a instituição ampliou o atendimento por meio dos canais digitais.

O Sebrae disponibiliza uma página com orientações aos empreendedores sobre novas formas de fazer negócios para não ter prejuízos neste momento de crise. Acessando o site www.sebraesergipe.com.br o internauta poderá ter acesso a dicas e exemplos a serem seguidos, além de materiais com orientações sobre ferramentas de gestão que podem ser implementadas nas empresas.

Um outro serviço oferecido é o Fale com um Especialista. A ferramenta está disponível no Portal do Sebrae e por meio dela o cliente pode conversar com os técnicos da instituição sobre diversos assuntos relacionados a abertura e gestão de negócios. Para utilizá-la basta fazer um cadastro e receber as informações via chat ou email.

Os empreendedores também podem tirar dúvidas por meio das redes sociais do Sebrae Sergipe no Instagram (@SebraeSergipe) e Facebook (Sebrae Sergipe). Outras opções são o call center da entidade e o WhatsApp. Ligando gratuitamente para o 0800-570-0800, o cliente também poderá receber orientações sobre como melhorar a gestão dos empreendimentos.

Já o serviço de WhatsApp está disponível por meio do telefone (79)2106-7722.

Capacitações gratuitas

O Sebrae também está oferecendo cursos online e gratuitos para que os empreendedores possam desenvolver habilidades em diversos temas e aplicar seus conhecimentos na busca de soluções criativas para o seu empreendimento.

Por meio do site www.sebraesergipe.com.br o empresário tem acesso a mais de cem cursos em áreas como finanças, inovação, planejamento, marketing, vendas e pessoas.

Por Wellington Amarante