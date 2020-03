Setransp diz que transporte público coletivo continua circulando normalmente

19/03/20 - 05:46:55

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) comunica que o serviço de transporte público coletivo continua circulando normalmente, e as seguintes medidas que estão sendo desenvolvidas pelo setor nesse período de prevenção contra o CoronaVírus:

1. Reforçada a rotina de limpeza de toda frota de ônibus;

2.Reforçada a rotina de limpeza dos Terminais de Integração;

3.Higienização extra nos ônibus em terminais de maior circulação;

4.Realização de treinamentos dos motoristas e cobradores sobre as formas de prevenção e orientação aos passageiros;

5.Realização de campanha de conscientização está sendo feita nas redes sociais, sites, jornais e emissoras de rádio;

6.Está sendo feita a afixação de cartazes nos ônibus e em terminais com orientações de higienização das mãos e outras prevenções;

7.Serão disponibilizados sabonetes nos banheiros dos Terminais;

8. Quanto aos serviços do Cartão Mais Aracaju, está suspenso o atendimento nos postos da Aracajucard aos idosos nesse período, e alterado o horário de atendimento geral presencial, para das 8h às 16h e com cadeira de espera para apenas 35 lugares. E os processos de cadastramento e recadastramento, solicitação de emissão de 1ª ou 2ª via de cartão, ou recargas, continuam sendo ser feitos 100% online, apenas para presenciais nos momentos de gravação de digital/foto ou recebimento de cartão emitido.

O setor de transporte público coletivo permanece servindo a população e somando esforços em prol da Saúde Pública.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju