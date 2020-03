A primeira higienização diária dos veículos acontece ainda na madrugada, antes da saída dos ônibus às ruas.

Os ônibus do sistema de transporte coletivo de Aracaju e Região Metropolitana estão sendo higienizados, diariamente, com material, como forma de prevenção ao novo coronavírus. Essa medida adotada pelas empresas para o combate à disseminação da covid-19 visa o cumprimento de determinação feita pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju na segunda-feira (16).

A primeira higienização diária dos veículos acontece ainda na madrugada, antes da saída dos ônibus às ruas. As demais, durante os períodos de repouso nos terminais de integração. Toda a limpeza está sendo feita com um produto específico produto usado para assepsia de objetos clínicos utilizados em hospitais.

“Convocamos as empresas do sistema de transporte e determinamos o reforço na higienização dos veículos, principalmente, nos locais em que as pessoas colocam as mãos, como barra de apoio, bancos, maçanetas e catracas. Esse trabalho está sendo feito todos os dias. Precisamos unir forças para o combate ao novo coronavírus”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

O representante da Viação Atalaia, Emanoel Wanderley, garante que está havendo um reforço da limpeza na parte externa dos veículos, mas, especialmente, da área interna durante à noite e também pelo menos três vezes por dia. “É um compromisso nosso com a população”, afirma.

Gerente da Viação Progresso, Armando Rezende conta que todos os colaboradores do sistema já foram orientados sobre o reforço na higienização dos veículos e o autocuidado como forma de prevenção. “Os funcionários responsáveis pela limpeza dos ônibus já estão cientes de como o procedimento deve ser feito de forma eficiente e segura”, disse.

As medidas preventivas adotadas no sistema de transporte público são seguidas por todas as empresas que, hoje, realizam o serviço na capital e cidades da Grande Aracaju. O gerente operacional da Viação Modelo, Raimundo Jorge, disse ainda que haverá campanha de conscientização junto aos usuários. “Estamos fazendo um trabalho com auxílio dos nossos supervisores e coordenadores no sentido de multiplicar as informações sobre o novo coronavírus e as formas de prevenção”, antecipa.

Álcool em gel nos terminais

A SMTT de Aracaju também está colocando álcool em gel nos terminais de integração. Na tarde de quinta-feira, 19, o material já estava disponível no DIA e no Mercado, e chegará a todos os terminais da capital. A orientação é que os passageiros sempre higienizem as mãos ao desembarcar dos veículos.

Além disso, os banheiros de todos os terminais estão recebendo reforço de sabão para os usuários do transporte higienizarem as mãos. “A Prefeitura de Aracaju tem tomado providências para prevenir o coronavírus e continuaremos trabalhando para ultrapassarmos esse período. Estamos colocando álcool em gel nos terminais e reforçando a quantidade de sabão nos banheiros. Pedimos que a população utilize esses itens e os conservem para que todos possam também fazer uso”, destaca o superintendente municipal de Transportes e Trânsito.

Cuidados pessoais

A colaboração da população é fundamental para a prevenção da doença (covid-19). Por isso, recomenda-se que pessoas doentes evitem utilizar o serviço; que as pessoas tenham álcool em gel para uso rápido nas bolsas e mochilas; que deixem janelas abertas para facilitar a circulação do ar; evitem contato físico de qualquer espécie, principalmente o aperto de mãos; cubram a boca e nariz quando forem tossir ou espirrar e evitem colocar a mão na boca, olhos e nariz.

