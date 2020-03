AMBULATÓRIO DE RETORNO SUSPENDE TEMPRORARIAMENTE O ATENDIMENTO

20/03/20 - 09:21:35

A gestão está adotando medidas preventivas para evitar aglomerações, segundo orienta o MS e o governo do Estado

Diante do cenário atual de cuidados em relação à pandemia do coronavírus, a coordenação do Ambulatório de Retorno, também está obedecendo as determinações do Ministério da Saúde (MS), com o consentimento da superintendência do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e adotando medidas preventivas para evitar aglomerações e a proliferação do vírus com os usuários assistidos pelo serviço. Pensando nisso, a partir desta sexta-feira, 20, suspenderá temporariamente os atendimentos e retornos realizados no setor.

De acordo com a coordenadora do Ambulatório, Débora Passos, mesmo sem atendimento ao usuário, a equipe estará na unidade ligando para os pacientes informando a suspensão dos serviços. “É preciso que todos se unam para que esse período passe e tudo se normalize. É um momento delicado para todos, mas precisamos seguir as orientações. Já entramos em contato para desmarcar os pacientes , porém muitos são do interior, não alcançamos a todos pela dificuldade de comunicação com eles”, explica Débora.

O retorno das atividades do Ambulatório de Retorno está previsto para o próximo dia 27 de março.