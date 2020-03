CORONAVÍRUS: BELIVALDO CHAGAS AUTORIZA CRIAÇÃO DE NOVOS LEITOS DE UTI

20/03/20 - 16:26:26

Entre as medidas: adequações no HPM, o funcionamento da unidade Hildete Falcão e a destinação de leitos para cirurgias eletivas que também atenderão pacientes diagnosticados com o coronavírus

Em meio à ameaça de avanço de casos do novo coronavírus em Sergipe, o governador Belivaldo Chagas anunciou nesta sexta-feira(20), a abertura de 362 leitos extras de enfermaria e 62 leitos de UTIs. Para isso o Governo autorizou, entre outras medidas, adequações no Hospital da Polícia Militar (HPM) de Sergipe e abertura da unidade de saúde Hildete Falcão.

“Nós estamos trabalhando dentro da nossa rede e buscando apoio da rede privada. O nosso planejamento é que tenhamos, nos próximos 15 dias, a garantia de novos leitos de enfermaria para que estejam à disposição da população só para tratar as pessoas com o coronavírus, quando necessário for a presença dessas pessoas nas unidades hospitalares. A medida que as coisas forem se agravando, vamos buscando outros meios, por exemplo, nós vamos a partir de segunda-feira(23), fazer um trabalho emergencial para utilizar o leitos de enfermaria e UTIs, do Hospital da Policia Militar. Além disso, os serviços de reforma e ampliação da Maternidade Hildete Falcão Batista vão ser retomados para podermos ter mais esse espaço para atendimento. Se precisar de outras áreas, vamos utilizar também o prédio do CER IV , colocando leitos”, disse Belivaldo.

As obras de adequação no HPM devem iniciar a partir da próxima semana. A unidade servirá como apoio para a rede e contará com 40 leitos de enfermaria para reforçar o atendimento à população. A unidade Hildete Falcão também contará com mais 40 leitos de enfermeira e 12 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e entrará em funcionamento nos próximos dias.

O aumento no número de leitos de UTI e de enfermaria é uma ação estratégica para um possível pico no processo de transmissão do coronavírus (Covid-19). O anuncio foi feito nesta sexta-feira, 20, durante entrevista a rádio Xodó Fm. Outra medida de emergência tomada pela Secretaria de Estado da Saúde, seguindo orientação do governador, é referente aos leitos para cirurgias eletivas que também serão destinados a pacientes diagnósticados com o coronavírus. Com isso serão mais 220 leitos. Com os 80 (HPM e Hildete Falcão) o Estado vai disponibilizar 300 leitos.

Obras

No HPM, além das adequações estruturais, como pinturas e substituição das instalações hidráulicas, a unidade contará com reforma da rede de gás e sistema elétrico, novos aparelhos de ar condicionado e mobiliário. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital da Policia Militar, no máximo, com uma semana estará equipado e pronto. Já a Hildete Falcão entrará em funcionamento em 20 dias.

Leitos de UTI

“A gente hoje já está ampliando 50 leitos de UTIs que ficarão prontos em no máximo 10 a 15 dias, já alocamos leitos de UTIs prontos, a parte de equipamentos. Os 50 leitos serão: 20 no Hospital de Cirurgia; 10 no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE); 10 no Hospital Regional de Itabaiana; e 10 no Hospital Regional de Estância”, disse o secretário de Estado da Saúde, Valberto Oliveira

Foto Mário Sousa