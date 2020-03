CRP19 altera rotina de atendimentos à categoria durante a pandemia de COVID-19

20/03/20 - 05:23:48

Como parte das medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), e seguindo as orientações das autoridades sanitárias, o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe alterou a rotina e o horário de funcionamento para assegurar as atividades internas do CRP19 e proteção à saúde coletiva.

De 19 de março a 03 de abril, os atendimentos serão feitos, preferencialmente, por telefone. Para as excepcionalidades, serão feitos agendamentos. A orientação é de que a(o) psicóloga (o) entre em contato por e-mail [email protected], para possível atendimento presencial. Para o setor Financeiro, o e-mail é o [email protected]

Eventos e entregas de Carteira de Identidade Profissional estão suspensos. As atividades da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), incluindo os atendimentos, serão realizados a partir do e-mail [email protected] Fiscalizações e orientações já agendadas até o dia 31 de março estão suspensas e, posteriormente, serão remarcadas.

Atividades da Comissão de Ética (COE), plenárias de julgamento, plenárias éticas, mediações e comissão de instrução estão suspensas até o final de março. Caso tenha haja necessidade de orientações, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected]

O horário de funcionamento, remoto e em regime de plantão, será de 09h às 13h. Os telefones para contato são (79) 3214-2988/3213-0984. O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe acompanha o quadro e as orientações das autoridades públicas. Caso as instruções normativas emitidas pelos órgãos oficiais da Saúde sofram alterações, o CRP19 revisará as medidas.

Da assessoria