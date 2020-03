ENTIDADES RELIGIOSAS MUDAM ROTINA PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DE DECRETO

20/03/20 - 07:17:45

A Prefeitura de Aracaju tem tomado todas as medidas cabíveis para evitar a proliferação do coronavírus de modo a proteger toda a coletividade. Por isso, o último decreto publicado pelo Município recomenda, entre outros pontos, a restrição de algumas atividades por 15 dias, a exemplo das realizadas por entidades religiosas, estas que, prontamente, já estão modificando a rotina de seus trabalhos.

“Não dá para fazer pouco caso da situação. Temos exemplos de países como China e Itália que não tomaram as mesmas medidas no início e vimos o que aconteceu e ainda estamos vendo. É preciso analisar esses exemplos e não fazer o mesmo, ou seja, agora é o momento de nos recolhermos. Os países que já passaram pela fase pior da pandemia, uma das principais orientações é essa, ser mais incisivo, principalmente com relação ao isolamento domiciliar e distanciamento social, além, claro, da higienização e da disponibilidade de informação para a população. Em Aracaju, quando ainda estamos na fase de transmissão local, ou seja, ainda fazemos vínculo epidemiológico com os casos confirmados, quando a gente sabe qual é o histórico, podemos tomar medidas preventivas mais contundentes e é preciso o esforço de todos”, enfatiza a infectologista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Fabrízia Tavares.

Igrejas evangélicas, por exemplo, optaram por suspender os cultos e reuniões e estão fazendo transmissões online. “Para se ter uma ideia, nossos cultos reúnem mais de 800 pessoas, então, decidimos por suspender até mesmo as pequenas reuniões que realizamos, no intuito de fazer a nossa parte nesse momento que pede a colaboração de todos. Não podemos pensar apenas em nós, é preciso refletir sobre o próximo, nesse momento tão difícil pelo qual o mundo está passando. Nossas redes sociais estão conectadas para que todos possam continuar ouvindo a palavra, mas sem descuidar das medidas de prevenção”, ressalta o supervisor estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe, pastor Luiz Antônio.

Para o pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, Marcos Andrade, além dos cultos presenciais terem sido suspensos, a equipe que atua na igreja está trabalhando em home office. “Todas as ações da igreja estão sendo realizadas online, atuando apenas com uma equipe bem reduzida, que está nos acompanhando. Tivemos uma grata surpresa, na nossa primeira transmissão online, mais de mil pessoas acompanharam, ou seja, a igreja não ficou limitada a quatro paredes. Especialmente na quarta-feira, levamos uma infectologista para a transmissão online e vamos repetir nos dois próximos domingos, justamente para ressaltar a importância das pessoas se manterem em suas casas, neste momento. Todo o esforço deve ser voltada para proteger a todos nós”, pontua.

Por meio do arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom João José Costa, a Arquidiocese de Aracaju divulgou um comunicado, na terça-feira (17), informando as medidas que deverão ser tomadas pelos próximos 30 dias, entre elas, o cancelamento de encontros catequeses, eventos pastorais, inclusive as procissões pela Semana Santa, bem como todas as atividades que possam aglomerar pessoas, como as missas.

Fonte e foto AAN