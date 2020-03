Faese mantém julgamento de animais só para expositores

20/03/20 - 06:04:10

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese decidiu manter apenas os julgamentos de animais. A 8ª Feira Agropecuária do Estado de Sergipe está acontecendo com restrição para evitar a propagação do coronavírus.

O julgamento dos animais é um dos principais destaques da exposição. Uma oportunidade dos expositores avaliarem seus animais e participarem das competições. O expositor do município de Maruim, Alexandre Prado Filho, está participando da competição do Pônei Brasileiro.

“Muito importante trazer os animais para a competição porque o momento de comparação com outros criadores e olha em que pode evoluir. Quando ganhamos um prêmio sabemos que estamos no caminho. Nossa competição do pônei brasileiro é de morfologia. Uma competição ranqueada a nível nacional. E a primeira etapa está começando aqui em Sergipe.

Alexandre ainda destacou a iniciativa da Faese em manter os julgamentos, apesar os portões fechados par ao público. “Não teve prejuízos porque o nosso interesse era o julgamento e aqui foi contabilizado da mesma forma com uma boa quantidade de animais. O fechamento dos portões não afetou. Achei interessante a decisão de avaliar os animais presentes aqui no parque porque muitos expositores se deslocaram só para isso”.

O produtor Flúvio Lima trouxe 11 animais da raça Gir e Girolando para serem expostos e participarem dos julgamentos. Ele destacou a importância de participar da exposição.

“O julgamento vem para brindar o nosso trabalho. O dia a dia é muito difícil e trabalhoso. A gente vem para um exposição como esta para abrilhantar o nosso trabalho. Tentamos trazer o melhor para ter este julgamento do fenótipo juntando a genética e conseguindo melhorar mais ainda”, afirma.

Programação cancelada

A programação técnica-científica (oficinas e palestras) e a abertura oficial prevista para a última quarta-feira, 18, foram canceladas por conta dos casos confirmados do coronavírus em Sergipe. Os animais continuam no parque até esta sexta-feira, 20.

Por Adriana Freitas