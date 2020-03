GOVERNO DO ESTADO CONFIRMA QUE SERGIPE ESTÁ COM SETE CASOS DE CORONAVÍRUS

20/03/20 - 20:18:55

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta sexta-feira, 20, o sétimo caso de coronavírus (Covid-19). Até o momento, são 25 casos suspeitos e 41 descartados no Estado de Sergipe.

O exame deu positivo para uma mulher de 36 anos residente do município de Propriá, que teve contato com um caso confirmado no mesmo município. Ela encontra-se em isolamento domiciliar e está clinicamente bem.

Panomara atual: Suspeitos: 25 – Descartados: 41