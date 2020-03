Hora de salvar o povo

20/03/20 - 00:01:09

Diógenes Brayner – [email protected]

A pandemia de coronavírus, que chega ao Brasil, muda o cenário político em todo o País. É uma situação muito difícil, porque põe em risco segmentos mais vulneráveis à doença, como é o caso de idosos. O brasileiro não está acostumado a recolhimentos e geralmente não aceita reclusão. Fica difícil conter a população em casa, mesmo que já se perceba uma conscientização da população, inclusive dos mais jovens que não estão na área de risco.

Apesar da eterna rebeldia em relação à liberdade de se mobilizar sem barreiras, percebe-se cuidados em ambientes fechados e há um vazio até nas praias – principalmente nos bares – sempre bem frequentadas em quaisquer situações. Pior: os estádios estão fechados e o futebol, uma coqueluche nacional, não existe nos finais de semana. Acomodar-se a uma situação dessas é difícil para um povo que se esbalda a qualquer apito.

Lógico que tudo é muito triste. Mas não dá para brincar em um momento que requer extremo cuidado e consciência da necessidade de absoluta reclusão, para evitar a expansão de um virus letal e extremamente fácil de transmissão, o que só não acontece com a consciência de que ficar em casa é a única solução, além dos cuidados naturais orientados por setores da Saúde. Seguir é o melhor remédio, para que se consiga uma redução na velocidade com que o virus se propaga.

Infelizmente tem quem se aproveite de uma situação de emergência. Segundo o jornalista Cezar Gama, que como biólogo acompanha de perto todo esse quadro provocado pelo coronavírus, tem bandidos se aproveitando dessa ocasião. Disse que alguns assaltos a prédios já aconteceram. Os marginais se passam por agentes da Vigilância Sanitária ou de laboratórios e informam na portaria que vão coletar material para exame do coronavírus. É mais seguro não receber ninguém que utilize esse argumento.

O coronavírus também aguçou o egoísmo de setores do comércio e inflacionou todos os produtos recomendados para assepsia e proteção ao virus, como máscaras, álcool em gel e até papel higiênico. A demanda, provocada pelo medo da contaminação, fez com que produtos comuns tivessem seus preços elevados às nuvens. Infelizmente ninguém foi preso, mas algumas providências estão sendo tomadas para evitar que essa exploração aconteça já no reabastecimento.

A pandemia esfriou o calor dos preparativos para as eleições municipais. Crescem os comentários de que o pleito pode ser adiado para o próximo ano. Nada certo, embora haja insistência dessa necessidade. A política rasteira, entretanto, está acontecendo a nível nacional. Os panelaços, as mobilizações e declarações inconvenientes devem ser repensados, porque acima da mídia e daqueles que ela foca, está o povo em risco de contaminação e morte.

Direita e esquerda, nesse momento, devem se acomodar às suas insignificâncias, para salvar uma população vulnerável à doença.

O assunto é o vírus

O momento é de muita preocupação com a pandemia do coronavírus, que põe em risco o Brasil e seus Estados. O número de casos e mortes ainda não assusta, mas a tendência é enfrentar uma situação de “guerra”, com um inimigo que não se vê.

*** Com os cuidados para conter o coronavírus, as conversas políticas foram reduzidas, mas não suspensas. Continuam firmes para formação de chapas para vereador.

Abutres gananciosos

Via twitter, o jornalista Cláudio Nunes denuncia que a venda de álcool gel em vários locais de Aracaju é um escândalo.

*** – Escondem e liberam em doses homeopáticas a preços exorbitantes como se estivessem fazendo um favor ao povo, disse.

*** Cláudio classifica quem pratica esse abuso de “abutres gananciosos”. E deseja “que o castigo chegue para vocês e sintam na pele a dor da ganância”.

Como a camisinha

O jornalista e biólogo Cezar Gama, também preocupado com a situação, sugere que o Governo distribua álcool gel e máscaras com a população, como faz com as camisinhas para prevenir doenças sexuais.

*** Outra solução seria determinar a prisão imediata daqueles que aproveitam a ocasião para explorar o povo e ganhar dinheiro em cima de uma situação de risco.

Jovens com o virus

Cezar Gama, também tem especialização em Fitoterapia, previu que no Brasil podem morrer até três milhões de pessoas por ação do coronavírus.

*** Os cientistas são mais otimistas e previram ontem dois milhões de mortes no País.

*** Cezar informa, ainda, que no Brasil os jovens estão sendo atingidos: “Há centenas de jovens sob suspeição da doença no Brasil”.

Não gasta tempo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que se recusa a gastar tempo discutindo tuitada de deputado sobre a China [referia-se a Eduardo Bolsonaro].

*** – Nessa crise aguda, toda energia deve ser dedicada a preservar vidas e empregos no Brasil, sugere Alessandro.

*** E diz mais: “algumas medidas já foram anunciadas, mas a necessidade ainda é bem maior. É nisso que precisamos focar”.

Atinge economia

O ex-prefeito João Augusto Gama (MDB) disse ontem que a expansão do coronavírus “vai quebrar o Brasil, porque atinge diretamente a economia de forma ampla”.

*** Da janela do seu gabinete viu que havia poucos carros no estacionamento do shopping Jardins.

*** – Não sei como serão as eleições municipais desse ano, imaginou.

Sobre posição

Falando da posição de Jackson Barreto (MDB) em declarar apoio irrestrito a Edvaldo Nogueira à reeleição, Gama disse que achou ótimo. Ele defendia isso.

*** – A presença de Jackson como organizador será fundamental. Não tem ninguém melhor que ele, admitiu.

Rogério emite nota

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, emitiu nota sobre o posicionamento infeliz do filho do presidente Bolsonaro, Eduardo, em relação à China.

*** – O Brasil não pode servir de instrumento para caprichos de figuras lamentáveis a serviço dos Estados Unidos, disse.

Uma boa notícia

Rômulo Rodrigues (PT), que articula bem estratégias do partido, considerou como “boa notícia” a declaração de apoio de Jackson Barreto (MDB) ao prefeito Edvaldo Nogueira.

*** – Tem hora que penso que o espírito de Ulisses Guimarães baixa em Jackson, disse. Admitiu que JB posicionou-se para liderar a frente contra o adiamento das eleições deste ano.

Não seria ironia

Rômulo disse que tudo o que falou sobre Jackson não “se trata de ironia. É o que penso”. E acrescenta: “ele (JB) vai ficar à frente das principais lideranças do PT”.

*** – Tenho convicção que, se houver a real tentativa de adiamento das eleições, com prorrogações de mandatos, a veia democrática de JB vai colocá-lo na linha de frente da defesa do calendário junto com o PT e Psol, disse Rômulo.

Fábio e cirurgia

O deputado federal Fábio Reis, presidente do MDB em Sergipe, está assustado com a dimensão do coronavírus. Decretou quarentena para ele mesmo.

*** Fábio Reis, inclusive, adiou uma cirurgia que faria esta semana no joelho, exatamente para evitar contatos no hospital.

Sukita se filia

Ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, e seu grupo vão se filiar ao Republicanos amanhã. Ontem houve reunião com a direção estadual do partido em Aracaju e ficou decidida a sua entrada, para disputar a Prefeitura daquele município.

*** O deputado federal Fábio Mitidieri foi quem intermediou a filiação de Sukita junto ao Republicanos.

Recebe convites

O deputado estadual Capitão Samuel foi convidado a ser candidato a vice-prefeito em Aracaju. Ele está com domicílio eleitoral em São Cristóvão, mas pode mudar a qualquer momento.

*** Os convites foram de dois partidos grandes e que terão candidatos a prefeito. Samuel está analisando.

Situação difícil

Segundo o radialista Aderval Marques, a situação em Propriá é muito difícil em relação ao coronavírus, por ser fronteira com Alagoas e recebe centenas de pessoas para a feira do final de semana.

*** Em Propriá já houve um caso confirmado e há suspeita de outro, que residia na mesma casa.

Um bom bate papo

Carlos Ayres Britto – A queda serve pra nos perguntar: onde foi que não erramos? Um só não-erro que seja e já temos uma base para o soerguimento.

Cinemas fecham – O Cinemarck fecha nesse período de Coronavírus, seguindo orientação de autoridades municipais e estaduais.

Filiação mantida – O prefeito Edvaldo Nogueira vai assinar a ficha de filiação ao PDT sem fazer festa, na próxima segunda-feira.

Com panelaço – Aracaju se manifestou de forma firme pelo “Fora Bolsonaro”, com um panelaço que durou quase 60 minutos.

Subtenente Edgard – Esse pessoal da esquerda pensa que ninguém sabe que o panelaço contra Bolsonaro foi forjado, editado inclusive com vozes idênticas em vários vídeos.

PT fecha sede – Em Aracaju o Partido dos Trabalhadores fechou sua sede para protege o seu pessoal do coronavírus, que assusta o Brasil.

Rui agradece – O governador da Bahia, Rui Costa (PT), agradeceu à Justiça Federal pela decisão que permite o Governo controlar a temperatura de passageiros que chegam ao Estado.

Luta de todos – Edvaldo Nogueira diz que com responsabilidade, trabalho e dedicação, vamos conseguir superar mais este desafio. Essa é uma luta de todos!

Mais cuidado – Que a decretação de calamidade pública no Brasil não abra maior espaço para a corrupção.