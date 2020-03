McDonald’s só vai operar por delivery, drive-thru e pedidos para viagem

McDonald’s afasta arcos dourados de seu “M” em ação simbólica contra coronavírus

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, tomou a decisão de fechar o salão de seus restaurantes no Brasil a partir do próximo dia 23 de março, medida que amplia a proteção de seus clientes e funcionários num período de expansão da contaminação pelo novo Coronavírus.

A rede informa que recomendou o fechamento temporário dos seus mais de 1000 restaurantes no país, atendendo aos clientes exclusivamente pelo Delivery, Drive-thru e, em algumas situações, pedidos para viagem, incluindo as lojas de rua. “Mesmo compreendendo que fornecemos um serviço essencial, afinal as pessoas precisam continuar se alimentando, esse é o momento de pensar na proteção dos nossos funcionários, clientes e comunidade, e ter uma visão de longo prazo para o nosso negócio”, explica Paulo Camargo, Presidente da Divisão da Brasil.

A empresa reitera ainda que está tomando todas as medidas de prevenção e proteção de seus funcionários, clientes e parceiros, reforçando seus protocolos de higiene e limpeza. A companhia segue acompanhando dia a dia a evolução da questão no país, seguindo todas as determinações das autoridades sanitárias do Brasil e considerando todas as situações excepcionais.

Para simbolizar a importância do distanciamento social neste momento, a marca separou os icônicos arcos dourados de sua logomarca em uma imagem criada especialmente para as redes sociais. A ideia da equipe de Marketing da empresa foi concretizada pela DPZ&T.

“Acreditamos que, juntos e com responsabilidade, o país será capaz de superar esse momento. Aproveito aqui para reconhecer publicamente o esforço que nossos times estão fazendo para continuar servindo ao nosso cliente”, ressalta Paulo Camargo.

