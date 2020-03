Para contratação imediata de profissionais, PMA torna definitivo resultado do PSS da Saúde

20/03/20 - 07:28:50

Em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conforme Portaria do Ministério da Saúde, e do Decreto Municipal que prevê medidas de contenção de contaminação do coronavírus nesta capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), torna em resultado definitivo as listas publicadas em 13/03/2020, em relação aos candidatos que concorreram para ampla concorrência e nas vagas reservadas para deficientes, possibilitando a contratação imediata dos profissionais pela administração municipal.

De acordo com o representante da comissão do PSS da Saúde, Pedro Rochadel, as listas dos candidatos que concorreram para ampla concorrência e para vagas reservadas para deficientes não poderão sofrer qualquer alteração da pontuação e, consecutivamente, da colocação, uma vez que já foram publicados as listas finais de classificação após a análise dos recursos, conforme regras previstas em edital.

“Em razão do atual cenário da saúde pública do país, em especial a necessidade veemente de contratação de profissionais de saúde para atuarem de imediato nos planos de contingência a serem executados pelo poder público, bem como ante a inexistência de máculas ao certame ou prejuízos a candidatos, foram tornadas definitivas as listas dos candidatos inscritos para ampla concorrência e nas vagas reservadas para deficientes, de modo que seja possível a contratação e imediato início das atividades dos profissionais de saúde”, explica.

Assim, os candidatos que estão sendo convocados do PSS, vão substituir os servidores com mais de 60 anos, que são a faixa etária de risco do coronavírus, e que foram deslocados para trabalharem no serviço MonitorAju, atuando no atendimento através do 156 e nas ações de retaguarda.

“Realizando a substituição e garantindo assim a manutenção do bom andamento dos fluxos nas redes. Esse remanejamento será mantido até que a situação de transmissibilidade do vírus seja controlada e não haja mais riscos para os públicos vulneráveis. A partir de amanhã os convocados do PSS, que receberam o chamamento por ligação telefônica, deverão se apresentar a na SMS com a documentação e de imediato atuarão no Plano de Contingência”, explicou.

AAN