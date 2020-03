Prefeito anuncia fechamento dos shoppings e redução da frota de ônibus na capital

Prefeito anuncia fechamento dos shoppings e redução da frota de ônibus para enfrentamento ao coronavírus em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o Comitê de Operações Emergenciais (COE), na manhã desta sexta-feira, 20, para estabelecer novas medidas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus na capital sergipana. Entre as novas determinações alinhadas com o órgão, está a suspensão das atividades nos shoppings centers da cidade, a partir de domingo, 22, com exceção dos supermercados e redes de alimentação delivery; a alteração no horário de funcionamento dos mercados centrais e setoriais, que passam a funcionar de 6h às 14h, a partir de segunda-feira, 23; e a redução de 30% da frota de ônibus, em horários que não sejam de pico, e de 50%, nos fins de semana, para diminuir a circulação das pessoas na cidade.

“Reuni o Comitê de Operações Emergenciais nesta sexta-feira para adotar novas medidas para o enfrentamento ao coronavírus na nossa capital. Nós temos observado que, mesmo com a recomendação para que as pessoas fiquem em casa, ainda há uma grande circulação pelas ruas da cidade. Temos visto, notadamente, nos fins de semana, as praias muito cheias, as pessoas usando as áreas comuns dos condomínios, como as piscinas, então resolvemos endurecer ainda mais as medidas. É preciso que se entenda, e esse é um apelo que faço a cada um dos aracajuanos, senhores, senhoras, adolescentes, crianças, que estamos vivendo um momento muito delicado”, justificou o prefeito.

Edvaldo lembrou que o isolamento ainda é a melhor forma para evitar a propagação do vírus e destacou que as novas determinações se somam às medidas já anunciadas no início desta semana. “Quanto mais adotarmos a atitude do isolamento é melhor para evitar que o coronavírus se propague de maneira rápida na nossa cidade. Temos feito um grande esforço, adotando medidas sanitárias, suspendendo as aulas na rede pública e privada, colocamos servidores em quarentena, retiramos da ponta as pessoas com mais de 60 anos, tomamos medidas para higienização dos ônibus, espaçamos as feiras para não haver aglomeração, mas precisamos adotar novas medidas. E precisamos do entendimento da sociedade. Quanto menos pessoas na rua, melhor”, reforçou.

Também fazem parte da lista de novas medidas: atuação conjunta entre o Procon e a Vigilância Sanitária para verificação do cumprimento das novas regras de higienização e para fazer cumprir as medidas do decreto; reclusão familiar por 7 dias de todo cidadão que vier do exterior e dos estados com transmissão comunitária e que esteja assintomático. O prefeito também solicitará ao governador Belivaldo Chagas o pedido para que proceda o fechamento de rodoviárias e aeroporto.

“Evitem aglomerações, mantenham a distância de segurança um dos outros, se tossir, lembre de usar o antebraço, faça a higienização com água, sabão e álcool em gel, para que possamos conter a propagação do vírus em nossa cidade. Essa luta é de todos nós”, completou o prefeito Edvaldo.

Atualmente, Aracaju mantém os cinco casos confirmados de coronavírus e 30 foram descartados. Cinco casos suspeitos aguardam o resultado dos exames.

Shoppings

Na noite de quinta-feira, 19, o prefeito reuniu os representantes dos lojistas e dos proprietários dos shoppings para discutir o funcionamento destes espaços. Da reunião, participaram o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), Laércio Oliveira; o presidente do Sindicato dos Lojistas de Sergipe (Sindilojas), Gilson Figueiredo; o presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Riomar, Paulo Escariz; o presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Jardins, Saulo Santos; o diretor da Fecomércio-SE, Fernando Carvalho; e os superintendentes dos dos shoppings RioMar e Jardins, respectivamente, Jaryo Lima e Júnior Gouveia.

“Os lojistas de shopping estão muito abertos para colaborar com esse momento difícil que estamos vivendo na nossa sociedade. O sentimento de preservar vidas, de ter um cuidado grande com nossos colaboradores, é de todos. Nós viemos aqui, junto com os empresários de shoppings solicitar e dar nossa contribuição, fechando o shopping, mais brevemente possível, para que a gente colabore com a proteção das pessoas, evitando que elas se contaminem. É um momento econômico muito difícil, mas tivemos um engajamento muito grande dos lojistas, querendo contribuir com esse momento”, declarou o presidente da Associação de Lojistas do Shopping Riomar, Paulo Escariz.

Da mesma forma, o superintendente do RioMar, Jaryo Lima, reiterou o engajamento de todos os lojistas no enfrentamento ao coronavírus. Ele também definiu a reunião como “muito gratificante”. “Foi uma reunião muito bem direcionada e encaminhada pelo prefeito. Acho que todos os órgãos de classe e nós, que fazemos parte da iniciativa privada, estamos preocupados em resguardar a vida dos nossos funcionários e do público em geral. A reunião com a Prefeitura abre essa possibilidade e nos inclui no enfrentamento ao coronavírus. Boa parte já está fazendo tudo o que é necessário para proteger as pessoas. Já diminuímos o horário de funcionamento, mas essa decisão adotada pelo prefeito iremos acatar porque é soberana”, reforçou.

