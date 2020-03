Prefeito de Telha decreta situação de emergência na saúde pública

20/03/20 - 15:45:25

Considerando o rápido avanço do novo Coronavírus (Covid-19), o prefeito de Telha, Flávio Dias, decretou na última terça-feira (17) situação de emergência na saúde pública do município. Fundamentado na Lei Federal nº 13.979/2020 e nas portarias nº 188/2020 e nº 36/2020 do Ministério da Saúde, o Decreto nº 20/2020 também traz medidas preventivas, que tem como objetivo minimizar os efeitos da pandemia e proteger a população do município.

Eventos públicos de qualquer natureza em que participem mais de 50 pessoas em ambientes fechados ou 100 pessoas em ambientes abertos estão suspensos no município pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado, ainda que estes eventos tenham sido previamente autorizados. As aulas na rede pública do município também foram suspensas e o Executivo municipal recomenda que a iniciativa privada e as entidades religiosas adotem os mesmos mecanismos de restrição.

Outras medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus foram determinadas no Decreto nº 21/2020, desta quinta-feira (19). Bares e restaurantes do município poderão funcionar normalmente desde que forneçam meios de higienização aos seus clientes e mantenham, de forma obrigatória, uma distância mínima de dois metros entre as mesas.

O artigo quarto do Decreto autoriza ainda o servidor público municipal que possui mais de 60 anos a exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de lotação com o monitoramento através de recursos tecnológicos. O decreto também estabelece que os servidores que regressarem do exterior ou de estados considerados zona de perigo iminente deverão comunicar a Secretaria Municipal de Saúde e permanecer em isolamento domiciliar por sete dias, mesmo que não apresentem nenhum sintoma da Covid-19.

A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou o número (79) 98877-8489 para sanar dúvidas através de mensagens via aplicativo WhatsApp, das 07h às 17h.

Segundo o Ministério da Saúde, algumas ações simples são muito importantes para a prevenção contra a Covid-19. São elas: lavar as mãos com água e sabão ou o uso álcool em gel 70%; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir; evitar aglomerações; manter os ambientes bem ventilados e limpos; e não compartilhar objetos pessoais (talheres, copos etc.).

Fonte e foto TDantas Comunicação