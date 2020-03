PROCON DE ARACAJU SUSPENDE O ATENDIMENTO PRESENCIAL POR 30 DIAS

20/03/20 - 16:14:49

Em atendimento às recomendações sanitárias expedidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como as medidas de combate à proliferação do Covid- 19 definidas pela Prefeitura de Aracaju, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), informa alteração no fluxo de atendimento do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju).

De acordo com a Portaria nº 001/2020/ Semdec, de 19 de março, ficam suspensos, pelo prazo de 30 dias, os atendimentos presenciais não emergenciais. Ficam suspensas, pelo mesmo período, a designação de audiências extrajudiciais de conciliação.

Diante disso, o órgão disponibiliza canais de comunicação para o atendimento, como o SAC 151, o telefone 79 3179 6040 e também o endereço de e-mail, no qual o consumidor poderá anexar fotos ou documentos, [email protected] O atendimento ocorre em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Facilitamos o acesso ao serviço por meio de diversos outros canais. Suspendemos o atendimento presencial, a não ser em caso de urgência e emergência”, afirma o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ao ressaltar a importância de evitar a circulação de pessoas no município.

O coordenador do órgão, Igor Lopes, reitera que não haverá interrupção do trabalho. “Todos os serviços do órgão vão continuar de maneira interna, exceto o atendimento presencial. Atuaremos, principalmente no sentido de dar suporte a Vigilância Sanitária Municipal, conforme as novas medidas emergenciais anunciadas pelo prefeito da capital, tendo em vista o enfrentamento à covid-19. Também acolheremos as denúncias e desenvolveremos as fiscalizações”, reforça o coordenador.

Fonte e foto assessoria