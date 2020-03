RADIALISTAS DO ESTADO DE SERGIPE ENTREGAM PAUTA DE REIVINDICAÇÃO

20/03/20 - 13:12:08

Na manhã desta sexta-feira, (20) de março, a direção do STERTS-Sindicato dos Radialistas de Sergipe, representada pelo vice-presidente Alex Carvalho, o tesoureiro Fernando Cabral e pela diretora Marcia Meyrelles, fizeram o protocolo de entrega da pauta de reinvindicão 2020–2021, ao SINERTJ na pessoa de seu presidente Radialista Messias Carvalho.

Na pauta, os trabalhadores reivindicam propostas históricas, como: auxílio-alimentação, unificação dos pisos, titulação acadêmica, entre outras. Na clausula econômica a categoria reivindica cem por cento do INPC do período acrescido de três por cento de produtividade.

O vice-presidente Radialista Alex Carvalho, fez uma breve explanação do que ocorreu na reunião de assembleia-geral, e solicitou ao representante patronal agilidade nas negociações “A categoria tem sofrido historicamente com os atrasos no fechamento das convenções coletivas de trabalho, precisamos fazer um esforço conjunto para agilização na data – base deste ano, o fechamento desta negociação no mês de maio trará a diminuição de perdas para a categoria” . Afirmou Alex Carvalho

O presidente Messias Carvalho recepcionou a pauta, e disse que convocará uma reunião com seus pares o mais rápido possível, “O momento econômico não é um céu de brigadeiro, mas faremos todo o possível na avaliação da proposta que estamos recebendo”. Disse o Radialista e presidente Messias Carvalho.

Fonte e foto assessoria