SSP/SE CONTABILIZA 12 MESES SEM HOMICÍDIOS EM TOBIAS BARRETO

20/03/20 - 08:19:43

O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil

Nessa quinta-feira, 19, a cidade de Tobias Barreto chegou a marca de um ano sem ocorrências de homicídios dolosos. O último registro desse crime foi há exatos doze meses em uma estrada vicinal na divisa entre Sergipe e Alagoas. A vítima foi um homem que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Dois suspeitos foram presos e outro entrou em confronto com os policiais. O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil.

O tenente coronel Alexsandro Ribeiro destacou alguns dos investimentos feitos pela SSP que trouxeram resultados positivos para a região. “Um deles, foi a criação do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) estabelecido na sede municipal desde o final de 2016, e que trouxe o aumento do efetivo e de viaturas nas ruas da cidade, além de lançar mão de outras estratégias como Proerd, projetos de Polícia Comunitária e Núcleo de Inteligência. O outro, foi a elevação da Delegacia da cidade para o patamar de Delegacia Regional de Polícia Civil”, citou.

O delegado regional Fabio Alan Pimentel frisou um dos principais focos do trabalho policial. “Temos como premissa do trabalho da segurança pública o combate ao tráfico de drogas e aos crimes de pistolagem nesse período em que os índices criminais despencaram em Tobias Barreto. De fato, essa é mais uma marca da qual a sociedade tobiense tem orgulho”, mencionou.

Outros marcos

De acordo com o levantamento feito pela SSP, essa não é a primeira vez que a cidade registra um marco positivo como esse. Em 2018, por exemplo, o município chegou a um ano e oito meses sem homicídios por arma de fogo. E, desde 2017, após investimentos da SSP e do Comando da Polícia Militar, Tobias Barreto vem se destacando no cenário estadual em termos de redução de crimes, sejam eles de pequena ou de grande relevância, como furtos ou homicídios.

Fonte e foto SSP