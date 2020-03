SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PARTICIPA DE SESSÃO REMOTA DO SENADO FEDERAL

20/03/20 - 14:03:45

O senador Alessandro Vieira divulgou uma nota para informar que está em andamento a sessão remota do Senado Federal, primeira da história, para votação e aprovação do estado de Calamidade em âmbito nacional.

O senador explica que a criação do mecanismo de votação remota teve como base “projetos de minha autoria e do ex-senador Cristovam Buarque”.

Esta aprovação vai ampliar ainda mais as ferramentas à disposição do Executivo Federal para enfrentamento da crise gravíssima que estamos combatendo, em especial no tocante ao urgente aumento de gastos públicos.

Alessandro Vieira diz que “fiz contato pessoal com o governador Belivaldo Chagas e com o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, e orientei minha equipe a contactar todos os demais prefeitos. Coloquei à disposição deles todo o esforço possível para garantir recursos financeiros indispensáveis para a gestão da crise, seja modificando o objeto das emendas individuais, seja interferindo junto ao Governo Federal”.

O senador diz ainda que “estamos em contato permanente com as equipes dos ministros Guedes e Mandetta, para colaborar com as soluções que devem partir do Executivo neste momento, através de Medidas Provisórias, Decretos e normativos infralegais. Não é hora de política partidária, mas sim de união em defesa dos brasileiros, em especial dos sergipanos”.