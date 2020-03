VEÍCULO DE PASSEIO CAPOTA EM CRUZAMENTO NO BAIRRO SALGADO FILHO EM ARACAJU

20/03/20 - 08:57:09

Um veículo de passeio Cross Fox, que era conduzido por uma mulher, capotou na manhã desta sexta-feira (20), no cruzamento entre a Rua Ananias Azevedo e avenida Antônio Fagundes, no Bairro Salgado Filho, em Aracaju, após um carro avançar a sinalização.

A condutora do veículo se feriu e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital particular na capital.

O estado de saúde dela ainda não foi informado.

Foto PM2 INFORM