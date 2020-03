6° CIPM conduz 3 pessoas suspeitas de tráfico de entorpecentes

21/03/20 - 17:29:43

Na manhã do dia 21 de Março 2020 a equipe do Chacal 01 comandada pelo Terceiro Sargento Ferreira e cabo Tarcísio e Chacal 03 comandada pelo Terceiro Sargento cleostemir e cabo Jairton Barreto ao patrulharem a área do centro comercial de Aracaju na Avenida Rio Branco próximo ao terminal de pesca notaram três elementos em atitude suspeita na região e decidiram fazer abordagem. As guarnicoes encontraram com: Ises Lorena 19 anos, A.I dos S. 16 anos e Felipe e Matheus Ferreira 23 anos os seguintes materiais : 1 celular Samsung j4 preto; Um saco com substância semelhante a maconha a granel ; uma trouxa de substância semelhante à maconha e 11 trouxinhas prontas para venda de substância também semelhante a maconha totalizando 30 gramas da substância, alem de R$ 20 em dinheiro trocados o que caracteriza o comércio. Todos os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes para adoção de medidas necessárias pela autoridade policial.

Isso demonstra que a Polícia Militar do Estado de Sergipe apesar do momento crítico que estamos vivenciando com pandemia Covid -19 ,continua nas ruas atuando na prevenção e repressão aos crimes .

A 6° Companhia Independente da Polícia Militar ,atualmente comandada pelo Major Ildomario fica à disposição da sociedade que necessite apoio na área do centro comercial de Aracaju e estará fazendo cumprir as determinações governamentais no sentido de evitar aglomerações de pessoas e funcionamento de estabelecimentos comerciais baseado no último decreto do Governo do estado de Sergipe.

Fonte e foto assessoria