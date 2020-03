Agentes da SMTT de Itabaianinha realizam campanha de conscientização

21/03/20 - 10:42:42

Agentes da SMTT do município de Itabaianinha realizaram nesta sexta-feira (20) uma campanha de orientação para que igrejas evangélicas não realizassem aglomerações por conta da pandemia do coronavírus.

Os agentes estiveram em vários locais, inclusive em uma igreja, onde acontecia um culto. Lá os dirigentes e fieis foram orientados.

Segundo informações passadas pelo agente Andrade, “quem esteve orientando as igrejas evangélicas, inclusive, bares e demais estabelecimentos onde possa ocorrer aglomeração de pessoas foram a SMTT, juntamente com a Guarda Municipal de Itabaianinha e uma representante da Administração Municipal”.

Andrade explicou que “todos foram orientados sobre o novo decreto editado pelo governador do Estado de Sergipe, bem como suas sanções em caso descumprimento. Todos foram orientados tbm sobre a necessidade de evitarem sair às ruas, e outras medidas protetivas no combate a disseminação do novo Corona vírus”.