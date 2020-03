Arquidiocese de Aracaju suspende missas por conta do Coronavírus

21/03/20 - 09:16:17

Novas medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus) são adotadas pela Arquidiocese de Aracaju a partir de 0h deste sábado, 21 de março. A principal decisão é a suspensão de todas as Missas nas igrejas Matriz, Capelas e Oratórios. Em plena observância ao Decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, essas medidas estão contidas em um Decreto do arcebispo metropolitano, dom João José Costa, e vão ao encontro de determinações das autoridades civis.

Leia o Decreto, na íntegra:

DECRETO

DETERMINAÇÕES PASTORAIS EM TEMPO DE COVID-19

Zelando pelo rebanho confiado a mim, seguindo as determinações das Autoridades Civis Competentes, observando o Decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, publicado em 19 de março de 2020, Decretamos que a partir de 00h do dia 21 de março até as Vésperas do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, isto é, dia 4 de abril:

Todas as missas sejam suspensas nas igrejas Matriz, Capelas e Oratórios.

Os Sacerdotes celebrem em privado. De segunda a sexta utilizem o formulário já indicado na Carta Aberta de 16 de Março de 2020 sob nosso selo, “Em tempos de Guerra e Calamidade” (Missal Romano pág. 912 – 913, n. 23) ou um dos dois Formulários “Em qualquer necessidade” (cf.: Missal Romano pág. 917, n. 38);

Não sejam realizadas celebrações penitenciais comunitárias, e mantenham-se as confissões individuais, observando os devidos cuidados;

O funcionamento das secretarias paroquiais fica a critério dos párocos com seus secretários (as);

Recomendamos aos fiéis:

» A oração do Terço em família pelos Enfermos, pelas Famílias que perderam seus entes queridos, pelos Profissionais da Saúde e por todo Clero;

» A acompanhar a Liturgia da Santa Missa pelas redes sociais e diversos canais de comunicação na certeza de que tudo passará e retornaremos as nossas atividades normais;

Fonte Arquidiocese de Aracaju