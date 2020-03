Atendendo pedido do deputado Gustinho Ribeiro, presidente libera R$ 8 bi para a Saúde

21/03/20 - 06:51:28

Na tarde desta sexta-feira, 20, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação imediata de R$ 8 bilhões em emendas parlamentares para a área da Saúde de Estados e Municípios. Bolsonaro atendeu pedido feito pelo deputado federal sergipano Gustinho Ribeiro (SD), que encaminhou ofício ao presidente na terça-feira, 17, solicitando a liberação das emendas em virtude do avanço do coronavírus no Brasil.

O presidente fez o anúncio da medida ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Estamos liberando R$ 8 bilhões de emendas individuais e de bancada. Recurso esse que vai diretamente para o Ministério da Saúde, para que dessa forma medidas sejam tomadas no combate ao vírus”, disse o presidente.

Os recursos de emendas poderiam ser liberados até o fim do ano. Mas com a crise do coronavírus, o deputado federal Gustinho Ribeiro sugeriu que a liberação fosse imediata. Será feita a antecipação do pagamento de emendas cujos beneficiários, da área da saúde, já foram indicados pelos parlamentares de todo o Brasil.

“Parabenizo o presidente Jair Bolsonaro por ter acatado nossa sugestão. Diante da crise que estamos vivendo, fortalecer a Saúde de Estados e Municípios é fundamental. Em breve, teremos grande fluxo de pessoas nos hospitais públicos em todas as regiões e essa medida preventiva vai fortalecer toda a rede hospitalar no País”, disse Gustinho.

