CDL INFORMA A POPULAÇÃO EM GERAL SOBRE FECHAMENTO DO COMÉRCIO EM ARACAJU

21/03/20 - 09:26:52

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) informa aos seus associados e comércio em geral que, em virtude do decreto governamental que proíbe o funcionamento de vários segmentos produtivos a partir de sábado, 21, exceto padarias, supermercados, postos de combustíveis, mercearias, açougues, farmácias, feiras livres, gêneros alimentícios, os mesmos deverão cumprir as orientações, de modo a contribuir na prevenção e combate ao coronavírus na capital sergipana.

O presidente da CDL, Breno Barreto, disse que apesar da medida trazer prejuízos financeiros aos lojistas com consequências aos trabalhadores do comércio, “o avanço do Covid-19 no Brasil nos preocupa e o fechamento temporário para evitar a circulação de pessoas em pontos comerciais pode ser uma medida considerada preventiva para o bem de todos”.

A CDL/Aracaju espera que os governos estadual e municipal façam compensações às classes produtivas da cidade, sobretudo no que diz respeito ao parcelamento de obrigações como os impostos mensais para que os empresários possam quitar suas dívidas até o reestabelecimento normal das atividades comerciais.

Por Elton Coelho