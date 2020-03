CORONAVÍRUS: VETERINÁRIA EXPLICA QUE OS ANIMAIS NÃO TRANSMITEM O COVID-19

21/03/20 - 06:00:30

Com a pandemia do coronavírus no Brasil, a população que ama animais começa a se preocupar com a possibilidade de transmissão da doença, o que já foi descartado por veterinários. Na Assembleia Legislativa de Sergipe, a deputada Kitty Lima (CIDADANIA), disse que um fato está preocupando: pessoas desinformadas estão abandonando animais domésticos. Em Sergipe, assim como no restante do país, médicos veterinários estão tranquilizando a população.

Segundo Kitty Lima, animais não transmitem a doença e abandoná-los é crime. “Não existe nenhum tipo de diagnóstico profissional e científico que aponte a disseminação desta nova doença nos nossos animais. Temos nos assustado com a ignorância que tem se inserido na discussão deste tema. Precisamos lembrar à população que os animais são partes da nossa família e que em grande parte do planeta o ato de abandono é crime”, alerta.

A deputada informou que nos últimos dias, seu mandato tem recebido diversas ligações de tutores e membros da causa animal demonstrando preocupação com relatos falsos que têm sido disseminados nas redes sociais sobre a possibilidade de contágio.

“A companhia amorosa é um verdadeiro antídoto para os enfermos em tempos normais, que dirá nesses tempos dolorosos que estamos e que enfrentaremos nos próximos dias. Responsabilidade e compaixão é tudo que nós, ativistas da causa animal, pedimos aos tutores de pets de todo o mundo”, enfatiza.

Outro vírus

Veterinários explicam que os cães e gatos podem contrair um coronavírus próprio de suas espécies, mas que não tem qualquer relação com o Covid-19 e o mais importante: NÃO É TRANSMITIDO PARA O SER HUMANO E NEM AS PESSOAS TRANSMITEM PRA ELES.

A veterinária Mayra Hamdan, que atua em Sergipe foi enfática ao informar que não existem evidências de que pets estejam adoecendo em virtude da pandemia do coronavírus e nem que tenham a capacidade de propagar a doença.

“Não existe problema nenhum em as pessoas continuarem com seus animais de estimação, pois eles não transmitem coronavírus aos humanos. Eles podem ser afetados por outro tipo de corona. Nos gatos é o vírus FCov, que causa a PIF (Periotonite Infecciosa Felina) e em cães, existem duas espécies de coronavírus: o CCoV entérico canino e CRCoV respiratório canino. Vale lembrar que esses vírus não contaminam humanos”, tranquiliza Mayra Hamdan.

Fotos: Divulgação Arquivo Pessoal

Por Aldaci de Souza – Rede Alese