ELEMENTO MORRE APÓS TROCA DE TIROS COM O TÁTICO NO BAIRRO SANTA MARIA

21/03/20 - 07:10:46

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, apreenderam nesta sexta-feira (20) uma arma de fogo após troca de tiros com suspeito no Santa Maria.

Durante atendimento a uma outra ocorrência no conjunto Valadares, os policiais ouviram disparos de arma de fogo nas imediações.

Com a ajuda de populares que indicaram o local do crime, os policiais conseguiram visualizar o suspeito com a arma em punhos que atira em direção a viatura ao perceber sua aproximação.

Os policiais revidaram e o elemento foi atingido e foi imediatamente socorrido e encaminhado ao Huse, porám não resistiu aos ferimentos e morreu.

O revólver calibre 38 utilizado foi apreendido com 07 munições deflagradas e uma intacta.

O caso foi registrado na delegacia plantonista para providencias legais.

Diante da bravura, destemor e profissionalismo, o comandante do 1°BPM, tenente-coronel Hilário, parabeniza seus policiais por voltarem vivos aos seus lares após cumprir seus compromissos de proteger a sociedade sergipana.