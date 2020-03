FECOMÉRCIO INFORMA QUE AS ATIVIDADES ESTARÃO SUSPENSAS DE 23 A 3 MARÇO

21/03/20 - 06:00:16

Visando conter o avanço do coronavírus – COVID-19, considerando os decretos municipal e estadual, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe informa que todas as atividades relacionadas ao sistema estão suspensas pelo período de 23 a 31 de março. Todos os colaboradores do sistema deverão estar em casa no período, por questões de biossegurança.

A preocupação que o momento demanda, implica na medida tomada, para a preservação da saúde de nossos colaboradores e público comerciário, razão de nossa existência.

Neste momento, é necessário que preservemos nossa saúde, para voltarmos às atividades brevemente, continuando a promover o bem-estar social.