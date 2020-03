CORONAVÍRUS: LOCUTOR PODE SER RESPONSABILIZADO POR INCITAR CRIME

A Polícia Civil ouviu na tarde desta sexta-feira (20), no cartório da Coordenaria da Polícia Civil da Capital (Copcal), Luiz Ribeiro de Andrade. Ele é um locutor bastante popular e presta serviços para empresas em Aracaju. Ele pode ser responsabilizado por crime previsto no artigo 286 do Código Penal: “incitar, publicamente, a prática de crime”, já que há determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Na manhã desta sexta, em cima de um carro de som, Luiz Ribeiro disse, em meio à crise da pandemia do novo Coronavírus, que “as pessoas deveriam ir para as ruas e continuar a trabalhar normalmente”. O incentivo ainda foi redobrado por: “não escutem o que estão falando. Isso é coisa da Globo, Record e SBT”. Contra o Coronavírus, Luiz disse no carro de som que as pessoas mostrassem suas contas de energia e água. Todas as informações foram confirmadas em depoimento prestado à Polícia Civil.

Segundo os investigadores, ele alegou que proferiu publicamente as informações relatadas em depoimento, porque estava assustado com a repercussão e com a potencialidade da crise em tirar o emprego de muitas pessoas. A Polícia Civil instaurou um termo de ocorrência circunstanciado, prestou a declaração e se retratou em um vídeo publicado em redes sociais.

A Polícia alerta que a situação é grave e que as pessoas devem seguir as orientações das autoridades de saúde, inclusive se recolhendo e evitando que o vírus se prolifere.

Fonte e foto SSP