Sergas adota medidas preventivas para contenção do coronavírus (Covid-19)

21/03/20 - 09:11:20

Tendo em vista a necessidade de conter a propagação do vírus e transmissão local, bem como preservar a saúde de empregados, estagiários e terceirizados em geral a Sergas adotou as medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho necessárias. A diretoria executiva da empresa reuniu-se e com base no decreto do governo estadual de Nº 40.560, assinado na última segunda-feira (16), deliberou por adotar uma série de medidas, no sentido de preservar a saúde dos trabalhadores e familiares, ajudando assim a conter a pandemia de coronavírus (Covid-19) em Sergipe.

Dentre várias ações, ficou estabelecido que considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, o decreto estadual nº 40.560, de 16 de março de 2020 e o decreto municipal nº 6.094, de 16 de março de 2020, haverá a postergação dos exames médicos periódicos; redução da jornada de trabalho para empregados com filhos com idade de até 12 anos incompletos, matriculados em regime escolar integral (manhã e tarde) e que não tenham outro lugar para ficar.

Foi deliberado ainda dispensa dos estagiários e jovens aprendizes; dispensa do comparecimento físico para apresentação de atestado médico; e as viagens intermunicipais deverão ocorrer somente em caso de necessidade. A empresa optou ainda em dispensar o registro biométrico do ponto eletrônico, sendo o mesmo realizado apenas por meio do crachá funcional.

Para alguns empregados foi autorizado o teletrabalho. São eles: portadores de doenças respiratórias crônicas ou diabetes, ou que coabitam com pessoas com esse quadro, devidamente comprovadas por declaração médica; empregada gestante ou que coabite com gestante; empregados maiores de 60 anos; empregado que coabitou com pessoa que viajou para o exterior nos últimos 15 dias; empregados que coabitam com menores de um ano ou com idosos maiores de 60 anos com doença crônica.

Foram ainda cancelados os eventos ou treinamentos presenciais, viagens interestaduais suspensas; e teletrabalho por sete dias para empregados que retornaram de viagem de áreas com casos confirmados. Haverá reforço na limpeza de áreas comuns com álcool em gel; reforço na disponibilidade de álcool em gel com a instalação de 10 novos aplicadores; e a emissão de comunicados de prevenção por e-mail e post na intranet.

Para o presidente da Sergas, Valmor Barbosa, estas medidas são importantes e seguem as orientações técnicas do decreto do Governo do Estado de Sergipe, no sentido de preservar a saúde dos trabalhadores e de suas respectivas familias, e foram discutidas em diretoria, tendo a participação das áreas de saúde e recursos humanos da empresa. “Estas são medidas iniciais e que serão ao longo dos próximos dias mensuradas a eficácia. A diretoria continuará monitorando a situação da pandemia no mundo, no Brasil e em especial em Sergipe, através de reuniões periódicas. Se for necessário, outras medidas serão implementadas no sentido de minimizar ao máximo os riscos para a saúde dos trabalhadores. As medidas preventivas elencadas acima podem ser suspensas, caso haja redução da gravidade do cenário atualmente constatada,” explica Valmor.

Visando facilitar e proporcionar maior comodidade e segurança aos seus clientes, a Sergas disponibiliza os contatos para que não seja necessário o deslocamento do cliente a sede da companhia nesse momento de crise:

Seguem os contatos remotos do Setor Comercial:

* e-mail – [email protected]

SERGAS – (79) 3243-8500

WhatsApp:

Novos Negócios – (79) 98843-3725

Pós Venda – (79) 99849-6423

Gerência Comercial – (79) 99849-9086

Gerência Financeira:

e-mail:[email protected]

Fonte: ASCOM/SERGAS