Setransp e empresas de ônibus reforçam medidas em combate ao Coronavírus

21/03/20 - 08:26:55

Diante do avanço da pandemia Coronavírus no Brasil, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp) e as empresas de ônibus estão integradas para reforçar as medidas adotas em combate a proliferação do vírus entre as pessoas. Desde cartazes informativos de como se prevenir à intensificação da higienização dos ônibus em horários habituais e extras, à limpeza dos Terminais de Integração, entre outras ações.

Segundo o Setransp, a primeira medida foi a afixação de cartazes informativos em todos os ônibus e na área externa dos Terminais de Integração. Em seguida, a SMTT instalou, na entrada dos terminais, suporte com álcool em gel para os passageiros higienizarem as mãos. Além disso, permanecem a limpeza habitual de todos os veículos da frota, antes de saírem da garagem, sobretudo nos locais de maior contato dos clientes (assentos, catracas, barras de apoio, maçanetas).

Outras medidas para proteger as pessoas do vírus são: a higienização extra dos ônibus nos terminais Maracaju, Dia e Mercado, quando entram em repouso; a limpeza dos banheiros dos terminais; a colocação de pias e tampas dos sanitários, alvo do vandalismo; bem como a distribuição de sabonete na entrada dos banheiros por fiscais da limpeza das empresas de ônibus.

Setransp