Prefeitura de Aracaju antecipa Campanha de Vacinação contra Influenza para idosos

22/03/20 - 09:28:59

Como forma de ampliar as possibilidades de imunização das pessoas que compõem o grupo de risco do coronavírus (Convid- 19), como é o caso dos idosos, e imunizar essas mesmas pessoas e os profissionais que atuam na área da saúde na capital contra as síndromes gripais causados pelo Influenza, que são comuns nesta época do ano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), decidiu antecipar para este sábado, 21, a Campanha de Vacinação promovida pelo Ministério da Saúde (MS), que começaria apenas na próxima segunda-feira, 23.

O objetivo da administração municipal, ao garantir um dia a mais para imunização, é permitir que o fluxo de pessoas seja diluído ainda mais, na busca por evitar aglomerações. Assim como, ao antecipar, evitar o deslocamento no período provável de maior circulação do vírus no país.

Da mesma forma, busca-se possibilitar aos aracajuanos que se enquadram no grupo de risco da pandemia que possam estar seguros em relação à gripe comum, de maneira que, caso os sintomas causados pelo coronavírus venham a se apresentar, eles estejam resguardados e cientes de que provavelmente estão sendo atingidos pelo Convid-19, o que também facilita o processo de diagnóstico para os médicos.

“No caso dos profissionais da saúde que atuam no município, o benefício consiste em permitir que eles possam exercer suas tarefas com mais tranquilidade, proporcionando um atendimento de qualidade em um momento de extrema importância”, ressalta a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

A antecipação, no entanto, não retira a capital sergipana da programação preparada pelo Governo Federal. Ao contrário, na próxima segunda-feira, 23, continuará havendo a imunização em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas nos bairros do município, sempre no horário entre 7h30 e 16h30. É necessário apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação, e o profissional da saúde, também um comprovante de que faz parte desde grupo prioritário.

No total, foram imunizados durante todo o dia 20.676 pessoas, sendo 15.986 idosos e 4.690 profissionais da saúde.

A administração municipal da capital do Ceará, Fortaleza, tomou a mesma decisão que a gestão de Aracaju. Desta maneira, as duas capitais nordestinas foram as únicas a garantirem prazo estendido de imunização aos seus cidadãos.

Fases da campanha

O calendário nacional, referência para a capital, e que será seguido a partir da segunda-feira, vai até o dia 22 de maio, e terá sua ação intensificada no dia 9 de maio, com o dia “D” de mobilização nacional.

Ele é dividido em três fases. A primeira, que começou hoje em Aracaju e se iniciará na segunda-feira no resto do país, vai até o dia 16 de abril, voltada prioritariamente aos idosos e profissionais da saúde.

Na segunda fase, em 16 de abril, haverá um novo encaminhamento de insumos e vacinas, para que se passe a imunizar os professores da rede pública e privada, as forças de segurança e as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A terceira fase da Campanha, que acontecerá dia 9 de maio, imunizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade. O público-alvo, portanto, representará aproximadamente 67,6 milhões de pessoas. De acordo com o MS, a meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis.

Foto Sérgio Silva