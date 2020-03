CASE reorganiza fluxo para medidas de prevenção ao coronavírus

22/03/20 - 09:07:12

A partir de agora, as avaliações médicas passam a ser apenas documentais; para evitar a presença de pacientes de grupo de risco, representantes legais poderão retirar seus medicamentos

Com intuito de evitar aglomerações e o risco de exposição dos usuários, o Centro de Atenção Integral à Saúde (Case), responsável pela dispensação de medicamentos, adotou medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid- 19). A partir de agora, as avaliações médicas passam a ser apenas documentais; para evitar a presença de pacientes de grupo de risco, representantes legais poderão retirar seus medicamentos.

As avaliações médicas presenciais, também estão suspensas para as inclusões e renovações e estão prorrogadas todas as perícias de Passe Livre por 60 dias. Além disso, foram instalados toldos e cadeiras na área externa da unidade para evitar aglomeração na parte interna, com o atendimento realizado em blocos de até 30 pessoas por vez.

As medidas de limpeza e higienização também foram intensificadas seguindo a nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atualizada na última terça 17. Haverá, também, a intensificação do atendimento via whatsapp: 98891-2838 para esclarecer, virtualmente, possíveis dúvidas dos pacientes.

A coordenadora da Assistência Farmacêutica do Estado, Juliana Santos de Oliveira, ressalta a importância das medidas adotadas. “As mudanças são necessárias para que possamos minimizar a exposição dos nossos pacientes e servidores ao coronavírus. Iremos continuar assegurando a dispensação dos medicamentos de componente especializado da Assistência Farmacêutica visando a não interrupção dos tratamentos medicamentosos já instituídos aos nossos pacientes, seguindo as recomendações de segurança a exposição da Secretaria de Estado da Saúde ”, enfatiza Juliana.

Fonte e foto SES